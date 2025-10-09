पिंपरी-चिंचवड

MSRTC App : ‘लाइव्ह लोकेशन’पासून एसटी भरकटलेलीच, आरक्षित तिकिटांनाच सुविधेचा लाभ; उर्वरित प्रवासी बेदखल

Maharashtra ST : ३२ कोटींहून अधिक खर्च करून विकसित केलेल्या 'एसटी महामंडळा'च्या 'आपली एसटी' (MSrtc Commuters) ॲपचे लाइव्ह लोकेशन सरासरी दीड ते दोन टक्के असलेल्या आरक्षित प्रवाशांनाच दिसत असल्याने, सर्वसामान्य ४५ लाख प्रवाशांना ॲपचा कोणताही फायदा होत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
MSRTC App

MSRTC App

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अविनाश ढगे

पिंपरी : ‘एसटी महामंडळा’च्या ‘आपली एसटी’ या ॲपचे लोकार्पण राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते दसऱ्याच्या मुहूर्तावर करण्यात आले; पण फक्त तिकीट आरक्षण केलेल्या प्रवाशांनाच बस क्रमांक किंवा सेवा क्रमांक टाकून बसचे ‘लोकेशन’ पाहता येत आहे. एसटीच्या एकूणपैकी सरासरी दीड ते दोन टक्के प्रवासीच तिकीट आरक्षित करून प्रवास करतात. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करून त्या प्रवाशांसाठीच हे ॲप विकसित केले का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

Loading content, please wait...
Travel
maharashtra
Pimpri Chinchwad
ST
st bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com