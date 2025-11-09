Mundhwa Land Deal Case: मुंढवा जमीन खरेदीप्रकरणी विशेष तपास पथक; पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांचा निर्णय

पिंपरी : मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी हे पथक स्थापन केल्याची माहिती शनिवारी (ता. ८) दिली..या पथकात स्थानिक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक तसेच इतर पोलिस ठाण्याच्या अधिकारी व अंमलदारांचाही समावेश आहे. जमीन खरेदी-विक्री करतेवेळी देय असलेले सहा कोटी रुपये मुद्रांकशुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अमेडीया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. ६) रात्री गुन्हा दाखल झाला..हा प्रकार सह दुय्यम निबंधक कार्यालय, हवेली क्रमांक चार पुणे येथे घडल्याने शुक्रवारी (ता. ७) पोलिसांनी या घटनास्थळाचा पंचनामा करून नोंदणी झालेली कागदपत्रे तपासासाठी ताब्यात घेतली..Honey Trap MLA Shivaji Patil : कोल्हापुरातील आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, ओळख वाढवून लाखो रुपयांची मागणी; चॅटींगही केलं.तेजवाणींचे कार्यालय बंददरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी व कुलमुखत्यारधारक तेजवानी यांच्या पिंपरी कॅम्पातील कार्यालयात तपासाच्या अनुषंगाने पोलिस छापा टाकण्यासाठी गेले होते, मात्र हे कार्यालय बंद असल्याचे आढळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.