Pune News: मावळात राष्ट्रवादीचा ‘गजर’; जिल्हा परिषद-पाच, पंचायत समितीच्या दहाही जागांवर विजय, तब्बल तेरा ठिकाणी एकतर्फी!

वडगाव मावळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने मावळ तालुक्यातील पाच गट आणि दहा गण अशा सर्व १५ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. तसेच गेल्या पंचवीस वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात असलेल्या पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवला. या निवडणुकीत भाजपला एकही जागा मिळवता आली नाही. विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी गुलाल-भंडाऱ्याची उधळण करत आनंदोत्सव केला. तर, काही कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या आठवणींनी भावनिक झाल्याचे दिसून आले..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! या निवडणुकीसाठी मावळ तालुक्यात उत्स्फूर्तपणे ७७.२५ टक्के मतदान झाले होते. त्याची मतमोजणी सोमवारी निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वडगाव येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीत झाली. मतमोजणीसाठी पंचवीस टेबल मांडण्यात आले. या सर्व १५ जागांची मतमोजणी एकाच वेळी सुरू करण्यात आली. मतमोजणीच्या एकूण १७ फेऱ्या झाल्या..मतमोजणीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत व शांततेत पार पडली. निकालानंतर विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलाल-भंडाऱ्याची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला. निवडणुकीतील चुरस लक्षात घेऊन वडगावचे पोलिस निरीक्षक अभिजीत देशमुख यांनी शहरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता..काही उमेदवारांचा पराभवमाळवाडी गावच्या सरपंच पल्लवी दाभाडे, एकवीरा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे यांच्या पत्नी दीपाली हुलावळे, माजी पंचायत समिती सदस्य साहेबराव कारके, माजी सदस्या राजश्री राऊत यांचे पती संतोष राऊत, इंदोरीचे माजी उपसरपंच दिलीप ढोरे यांचा विजयी उमेदवारांमध्ये समावेश आहे. तर, जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे माजी सभापती बाबुराव वायकर यांच्या पत्नी आशा वायकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दत्तात्रय गुंड, इंदोरीचे माजी उपसरपंच प्रशांत भागवत यांच्या पत्नी मेघा भागवत, माजी सभापती निवृत्ती शेटे यांचे चिरंजीव रवी शेटे, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष रविंद्र भेगडे यांचे बंधू श्रीकृष्ण भेगडे, माजी युवक अध्यक्ष बाळासाहेब घोटकुले यांच्या पत्नी सुवर्णा घोटकुले आदींना या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला..राष्ट्रवादीची पहिल्या फेरीपासून आघाडीसोमाटणे पंचायत समिती गणाचा अपवाद वगळता सर्व मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी पहिल्या फेरीपासून आघाडी घेतली व प्रत्येक फेऱ्यागणिक ती वाढवत नेली. इंदुरी-वराळे जिल्हा परिषद गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार पल्लवी दाभाडे व भाजपच्या उमेदवार मेघा भागवत यांच्यात शेवटपर्यंत चढाओढ सुरू होती. काही फेऱ्यांची फेर मतमोजणीही झाली. अखेर दाभाडे यांनी ६०९ मतांनी विजय मिळवला. इंदुरी-वराळे गट व कार्ला गणातील भाजप उमेदवारांनी थोडीफार लढत दिली. इतर सर्वत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मोठ्या फरकाने एकतर्फी विजय प्राप्त केला..कमी-अधिक फरकाने विजयपक्षाचे टाकवे बुद्रुक-नाणे जिल्हा परिषद गटातील उमेदवार अनंता पावशे यांनी सर्वाधिक १३ हजार ९२८ मतांनी विजय मिळवला. तर, सर्वांत कमी इंदुरी-वराळे गटातील उमेदवार पल्लवी दाभाडे यांनी ६०९ मतांनी विजय प्राप्त केला. पंचायत समिती गणांमध्ये नाणे गणातील पक्षाच्या उमेदवार आशा मोरमारे यांनी सर्वाधिक ६ हजार ५५७ मताधिक्याने, तर कार्ला गणातील उमेदवार रेश्मा देवकर यांनी सर्वांत कमी ५५५ मतांनी विजय खेचून आणला..तब्बल तेरा ठिकाणी एकतर्फी विजयप्रचारातील चुरस लक्षात घेता काही मतदार संघात भाजप उमेदवार चांगली लढत देतील असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, दोन मतदार संघांचा अपवाद वगळता इतर सर्व तेरा मतदार संघांमध्ये पूर्णपणे एकतर्फी लढत झाल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वच्या सर्व जागांवर विजय मिळवून भाजपला १५.० असा 'व्हाईटवॉश दिला' व तालुक्याच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या इतिहासात ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला. या निकालाने आमदार सुनील शेळके यांचा करिष्मा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला..अजितदादांच्या आठवणींनी आमदार शेळके भावुकतळेगाव दाभाडे : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने दमदार कामगिरी करत सर्व जागा जिंकल्या. तालुकाभर राष्ट्रवादीचा झंझावात पाहायला मिळाला. मात्र या ऐतिहासिक विजयानंतरही जल्लोष न करता आमदार सुनील शेळके यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावना व्यक्त केल्या. हा विजय केवळ राजकीय नसून जनतेच्या विश्वासाचा असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.''अजितदादा आज आपल्यात असते, तर हा विजय मोठ्या उत्साहात साजरा केला असता. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत आनंद व्यक्त करतानाही मन भरून येते. मावळच्या जनतेने कठीण काळातही राष्ट्रवादीवर दाखवलेला विश्वास आम्हाला बळ देणारा आहे. अजित पवार यांनी मावळच्या विकासासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या कामांमुळे तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलला. आजचा निकाल म्हणजे जनतेने त्यांच्या कार्याला दिलेली खरी पावती आहे,'' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शेळके भावुक झाले. काही क्षण ते बोलू शकले नाहीत. 