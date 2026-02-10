पिंपरी-चिंचवड

Pune News: मावळात राष्ट्रवादीचा ‘गजर’; जिल्हा परिषद-पाच, पंचायत समितीच्या दहाही जागांवर विजय, तब्बल तेरा ठिकाणी एकतर्फी!

NCP wins all Panchayat Samiti seats in Maval: मावळात राष्ट्रवादीचा विजयाचा जल्लोष; भाजपला एकही जागा नाही
वडगाव मावळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने मावळ तालुक्यातील पाच गट आणि दहा गण अशा सर्व १५ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. तसेच गेल्या पंचवीस वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात असलेल्या पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवला. या निवडणुकीत भाजपला एकही जागा मिळवता आली नाही. विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी गुलाल-भंडाऱ्याची उधळण करत आनंदोत्सव केला. तर, काही कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या आठवणींनी भावनिक झाल्याचे दिसून आले.

