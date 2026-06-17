Pune Hospitals: ‘औषधे इथूनच घ्या’ची सक्ती सुरूच! एफडीएच्या आदेशानंतरही पुण्यातील अनेक रुग्णालयांत नियमांची पायमल्ली, रुग्ण हक्कांवर घाला

-आशा साळवीपिंपरी: रुग्णालयांमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना ठराविक विक्रेत्यांकडून औषधे खरेदीची सक्ती केली जात आहे. ‘रुग्णालयांना औषध खरेदीची सक्ती करता येणार नाही’ आणि ‘याबाबतचा स्पष्ट फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे’, असा शासनादेश आहे. तरीही, असतानाही अनेक नामांकित रुग्णालयांकडून या नियमाला केराची टोपली दाखवली जात आहे..रुग्णालये किंवा नर्सिंग होमशी संलग्न दुकानातूनच औषधे खरेदीची सक्ती रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांवर करता येणार नाही. ‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४०’ आणि ‘नियम १९४५’ नुसार, रुग्ण परवानाधारक दुकानातून औषधे खरेदी करू शकतात, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. पण, अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वतःचे ‘इन-हाउस मेडिकल स्टोअर्स’ असतात. औषधे केवळ त्याच दुकानात मिळतील, अशा प्रकारे डॉक्टरदेखील प्रिस्क्रिप्शन लिहितात किंवा नातेवाईकांवर तिथूनच औषधे घेण्याचा आग्रह धरतात. बाहेरील औषधी दुकानात मिळणाऱ्या सवलती किंवा स्वस्त जेनेरिक औषधांचा पर्याय रुग्णांना नाकारला जात असल्याने आर्थिक लूट सुरू आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयालयासह काही नामांकित रुग्णालयातही अशीच स्थिती आहे..तक्रार कुठे आणि कशी करावी?या मनमानी कारभाराविरुद्ध रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक अन्न व औषध प्रशासनाच्या जिल्हा कार्यालयात, स्थानिक महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे लेखी तक्रार नोंदवू शकतात.तक्रार करताना डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन (औषधाची चिठ्ठी) सोबत जोडावे. रुग्णालयाने अंतर्गत मेडिकलमधूनच औषध घेण्यास सांगितल्याचा किंवा सक्ती केल्याचा बिलाची प्रत जोडावी. रुग्णालयाचे नाव, पत्ता आणि दर्शनी भागात फलक नसल्याचा उल्लेख करावा..नियम केवळ कागदावरच?अन्न व औषध प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बाह्य रुग्ण विभाग किंवा बिलिंग काउंटरच्या दर्शनी भागात ‘‘रुग्णांना कोणत्याही परवानाधारक मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे’’ अशा आशयाचा फलक मराठी आणि इंग्रजीत लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील अनेक मोठ्या रुग्णालयांमध्ये असे फलक लावलेले नाहीत. प्रशासकीय तपासणी आणि कारवाईच्या अभावामुळे रुग्णालयांचे धाडस वाढल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत..कोणतेही रुग्णालय औषध खरेदीची सक्ती करू शकत नाही. रुग्णालयांनी दर्शनी भागात तसा फलक लावणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने संबंधित रुग्णालयांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी.- संभाजी जगधने, रुग्णाचे नातेवाईक.अन्न व औषध प्रशासनाने रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकाच्या हिताचा आदेश दिला आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, अनावश्यक सक्तीला आळा बसेल. तसेच ग्राहक हक्कांचे संरक्षण होईल.- विवेक तापकीर, उपाध्यक्ष, केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट.वायसीएम रुग्णालयात कर्मचारी महासंघाचे, तसेच जनऔषधी केंद्र आहे. पण, रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी येथूनच औषधे घ्यावीत, अशी सक्ती आम्ही करत नाही. अन्न व औषध प्रशासनाच्या सूचनेनुसार रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात याबाबतचा फलक लावण्यात येईल.- डॉ. राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शहरातील ज्या रुग्णालयामध्ये मेडिकल आहेत तेथूनच औषध खरेदीची सक्ती केली जात असेल, तर कारवाई करण्यात येईल. महापालिका असो की खासगी रुग्णालयांना याबाबतचा फलक लावण्याच्या सूचना करण्यात येतील.- गिरीश हुकरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.