PCMC Election : पिंपरीतील तीन जागांवर युती काढणार तोडगा; नेत्यांकडून बैठकांचा सपाटा

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १४, १५ आणि १६ या तीन प्रभागांमधील जागावाटपावरून भाजप-शिवसेना युती ताणली जात होती, मात्र शिवसेनेला १३ ते १५ आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले गट) ३ ते ५ जागा सोडण्याच्या निर्णयावर युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. शनिवारी (ता. २७) रात्री उशिरा या तीन पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे..याबाबत गेल्या काही दिवसांत नेत्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला. प्रभाग १६ मधील पुरुष प्रवर्गाची जागा सोडण्यास भाजप तयार नाही. त्याच प्रभागातील महिला प्रवर्गाची जागा स्वीकारण्यास शिवसेनेने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे मतभेद निर्माण झाले.प्रभाग १५ मधील महिला प्रवर्गाची जागा देण्यास भाजपचा नकार आहे. प्रभाग १४ मधील शिवसेनेच्या जागा सोडण्यास भाजप तयार नाही. प्रभाग १६ (रावेत-किवळे परिसर) येथे शिवसेना शहरप्रमुख नीलेश तरस यांच्यासाठी पुरुष प्रवर्गाची जागा देण्यास भाजपने नकार दर्शविला. पुरुषऐवजी महिला प्रवर्गाच्या दोन जागा देण्याची भाजपची तयारी आहे..तरी, शिवसेना एक पुरुष आणि एक महिला जागेच्या मागणीवर ठाम राहिले. प्रभाग १४ मधील शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका मीनल यादव भाजपमध्ये आणि माजी नगरसेवक प्रमोद कुटे राष्ट्रवादीत गेल्याने यासह एकूण चार जागांवर शिवसेनेने दावा केला. ही मागणी मान्य करण्यास भाजप तयार नाही, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले..निगडी प्राधिकरणातील प्रभाग १५ मधील माजी नगरसेवक अमित गावडे भाजपमध्ये गेले असून हक्काच्या मतांचा फायदा घेण्यासाठी हा प्रभाग सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक पुरुष आणि एक महिला प्रवर्गाची जागा शिवसेनेने मागितली. यास भाजपने ठाम नकार दिल्यामुळे तणाव वाढला असून इच्छुकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.निवडणूक युतीसोबतच लढणार आहोत. १५ जागांची मागणी असून, मित्रपक्षांशी चर्चा सुरू आहे. सकारात्मक तोडगा निघेल, असे रिपाइंचे (आठवले गट) शहराध्यक्ष कुणाल वाव्हळकर यांनी सांगितले..युतीसंदर्भात शनिवारी बैठक होत आहे. त्यात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. मग युतीबाबत अधिकृत घोषणा केली जाईल.- आमदार अमित गोरखे, संयोजक, जिल्हा निवडणूक संचालन समिती, भाजप.युतीसंदर्भात दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा आहे. शनिवारी रात्री या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल.- राजेश वाबळे, महानगरप्रमुख, शिवसेना.