Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवड उपकेंद्रातील आगीचा सलग दुसऱ्या दिवशी फटका; १० तास वीज गायब, उद्योगनगरीचे चक्र थांबले

पिंपरी: चिंचवड येथील महावितरणच्या उपकेंद्रातील आगीमुळे सलग दुसऱ्या दिवशी अनेक भागांतील वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला. रविवारी तब्बल दहा तासांपेक्षा अधिक वीज नसल्याने पाणीपुरवठा, मोबाइल नेटवर्क यासह उद्योजकांना समस्या निर्माण झाल्या. उपनगरात याचा सर्वाधिक फटका बसला. दरम्यान, महावितरणकडून वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याचे सांगण्यात आले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...रुग्णालये, उत्पादन कंपन्या यांनाही बिघाडाचा फटका बसला. रविवारी तब्बल तीन लाख ग्राहकांना फटका बसला होता. त्यापैकी सुमारे सव्वा लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा आठ तासांनी सुरळीत झाला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र रविवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत वीजपुरवठा सगळीकडे सुरळीत झाल्याचा दावा केला. परिणाम झाला. रविवारी अडथळा निर्माण झाल्याने उद्योगनगरीतील चक्र काही काळ थांबले. तीन एमआयडीसी, बाजारपेठा व आयटी कंपन्या असल्याने शहरात सर्वांनाच खंडित वीजपुरवठ्याचा फटका बसला..उपकेंद्राला आग लागल्याने त्याचा परिणाम इतर भागांवर होऊ नये, यासाठी काही वेळेसाठी भोसरीकडील भागाचा पुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे एक ते दीड तास वीजपुरवठा बंद होता. रबर, प्लास्टिक, रंग या उत्पादनासाठी जादा व्होल्टेज विजेची गरज असते..वीजपुरवठा खंडित झाल्याने काही ठिकाणी दाब कमी-जास्त झाला. वीज वेळेत न आल्याने अनेकांना जनरेटरसाठी धावपळ करावी लागली. भोसरी वगळता पिंपरी, चिंचवड येथील सूक्ष्म, लघु उद्योजकांना फटका बसला. सायंकाळी उशिरा वीज सुरळीत झाली असली तरी, यंत्रे सुरू होण्यासाठी वेळ गेल्याने अनेक कंपन्यांतील दुसऱ्या पाळीतील उत्पादन झाले नाही..पाणीपुरवठा, छोट्या उद्योगांना फटकालॉड्री चालक, पीठ गिरणी, डेअरीचालक यांचे या बिघाडामुळे नुकसान झाले. तर, हॉटेल व खानावळीतील वीज उपकरणे सुरू नसल्याने त्याचा देखील परिणाम उत्पन्नावर झाला..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.दृष्टिक्षेपातपाणीपुरवठा, लघु कंपन्यांना फटकासुमारे दीड हजार ग्राहकांच्या ऑनलाईन तक्रारीई-बस, खासगी चार्जिंग सेवा ठप्पव्यापारी, विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाममोबाइल नेटवर्क विस्कळीतउपनगरातील जनजीवन विस्कळीतउद्योगनगरीला काही अंशी फटकावीजपुरवठा सकाळच्या टप्प्यात बंद झाल्याने काही कंपन्यांतील कामावर काही अंशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.