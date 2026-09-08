पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad: पिंपरी चिंचवड उपकेंद्रातील आगीचा सलग दुसऱ्या दिवशी फटका; १० तास वीज गायब, उद्योगनगरीचे चक्र थांबले

Ten Hour Power Cut Disrupts Industries in Pimpri Chinchwad: उपकेंद्रातील आगीमुळे दुसऱ्या दिवशीही पिंपरी-चिंचवड अंधारात; तीन लाख ग्राहक, रुग्णालये, एमआयडीसी व आयटी उद्योगांचे कामकाज ठप्प
Pimpri Chinchwad Faces Ten Hour Power Cut After Substation Fire Disrupting Industrial Production Water Supply and Services

Pimpri Chinchwad Faces Ten Hour Power Cut After Substation Fire Disrupting Industrial Production Water Supply and Services

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: चिंचवड येथील महावितरणच्या उपकेंद्रातील आगीमुळे सलग दुसऱ्या दिवशी अनेक भागांतील वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला. रविवारी तब्‍बल दहा तासांपेक्षा अधिक वीज नसल्याने पाणीपुरवठा, मोबाइल नेटवर्क यासह उद्योजकांना समस्या निर्माण झाल्या. उपनगरात याचा सर्वाधिक फटका बसला. दरम्‍यान, महावितरणकडून वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याचे सांगण्यात आले.

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