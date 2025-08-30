पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Fraud Case : चांदीच्या कड्याला सोन्याचा मुलामा देऊन सराफाची १.३ लाखांची फसवणूक

Jewelry Scam : पिंपरीतील सराफाच्या दुकानात एक व्यक्ती सोन्याचे कडे विकण्याच्या बहाण्याने १ लाख ३० हजारांची फसवणूक केली, पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : सराफाच्या दुकानात एका व्यक्तीने सोन्याचे कडे विकण्याच्या बहाण्याने दुकान मालकाची १ लाख ३० हजारांची फसवणूक केली. ही घटना चिंचवड येथील चापेकर चौकाजवळील एका दुकानात घडली.

