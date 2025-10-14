पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Metro: मेट्रोचा पादचारी पूल अद्याप अपूर्णच; मोरवाडी चौकात संथगतीने काम, धोका पत्करून रस्ता ओलांडण्याची वेळ

Morwadi Bridge: पिंपरी मेट्रो मोरवाडी स्थानकाजवळ पादचारी पूल व जिन्याचे बांधकाम निर्धारित कालावधीपेक्षा चार महिन्याने उशीराने सुरू आहे. परिणामी, नागरिकांना विशेषतः लहान मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना धोकादायक पद्धतीने चौक ओलांडावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पिंपरीमधील मोरवाडी येथील पीसीएमसी मेट्रो स्थानकामधील पादचारी पूल आणि जिन्याचे बांधकाम संथगतीने सुरू आहे. निर्धारित मुदतीपेक्षा चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला; परंतु अद्याप कामे शिल्लक आहेत. परिणामी, लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोरवाडी चौक धोकादायक पद्धतीने ओलांडावा लागत आहे.

