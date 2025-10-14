Pimpri Metro: मेट्रोचा पादचारी पूल अद्याप अपूर्णच; मोरवाडी चौकात संथगतीने काम, धोका पत्करून रस्ता ओलांडण्याची वेळ

पिंपरी : पिंपरीमधील मोरवाडी येथील पीसीएमसी मेट्रो स्थानकामधील पादचारी पूल आणि जिन्याचे बांधकाम संथगतीने सुरू आहे. निर्धारित मुदतीपेक्षा चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला; परंतु अद्याप कामे शिल्लक आहेत. परिणामी, लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोरवाडी चौक धोकादायक पद्धतीने ओलांडावा लागत आहे. .पिंपरी चिंचवड शहर हे औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक शहरात वास्तव्यास आहेत. शहराचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून पिंपरी परिसर ओळखला जातो. शहरात मेट्रो सेवा सुरू होऊन तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी उलटला..मेट्रोच्या पीसीएमसी स्थानकात प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. चिंचवड, निगडी, रावेत, आकुर्डी, तळवडे, पुनावळे आदी भागांतील हजारो प्रवासी दररोज पुण्याकडे जाण्यासाठी पीसीएमसी मेट्रो स्थानकाचा वापर करतात. त्यामुळे इथून दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक होत असते..पीसीएमसी स्थानकाजवळ चार पादचारी पुलांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी एका पादचारी पूल आणि जिन्याचे बांधकाम अजूनही अपूर्ण आहे. अत्यंत रहदारीचा मोरवाडी चौक ओलांडून नागरिकांना मेट्रो स्थानक गाठावे लागते. मेट्रो प्रशासनाच्या कामाच्या संथगतीविरोधात प्रवाशांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे..पादचारी पुलांची स्थितीपीसीएमसी स्थानकावर चार पादचारी पुलांना मंजुरीज्वेल ऑफ पिंपरी इमारतीसमोरील पुलाचे बांधकाम अपूर्णमोरवाडी चौकातील पूल (पुण्याच्या दिशेने) वापरात.मेट्रो १२ च्या कामामुळे नेतीवली परिसर बनला अपघात क्षेत्र; आता टेम्पो पलटी.मोरवाडी चौकामधून धोका पत्करून आम्हाला मेट्रो स्थानक गाठावे लागत आहे. पादचारी पूल सुरू झाल्यास हा धोका टळणार असून आमचा प्रवास सोईचा होईल.- सोपान कांबळे, नागरिक, पिंपरीसिग्नलवर वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे रस्ता ओलांडताना बराच वेळ थांबावे लागते. वेळेचा नाहक अपव्यय होतो. त्यामुळे प्रशासनाने हा पूल त्वरित सुरू करावा.- विशाखा पाटणकर, पिंपरीमोरवाडी येथील पादचारी पुलाचे काम पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. काही किरकोळ कामे करून हा पूल प्रवाशांच्या सेवेसाठी लवकरच सुरू होईल.- चंद्रशेखर तांबवेकर,जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.