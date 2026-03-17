Pimpri Gas Shortage: पिंपरीत गॅससाठी धावाधाव; लाकूड, कोळशाला ‘भाव’, सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे ग्राहकांकडून पर्यायी संसाधनांचा वापर!

-आशा साळवीपिंपरी : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे 'एलपीजी'ला पर्याय म्हणून ग्राहकांनी अन्न शिजवण्यासाठी लाकूड, कोळशाचा वापर वाढवला आहे. परिणामी, या दोन्ही घटकांचे भाव सरासरी ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. सध्या जळाऊ लाकूड ५ ते १० रुपये किलो आणि कोळसा चाळीस ते शंभर रुपये किलोने विकला जात आहे. .राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...शहरात व्यावसायिक वापराचा गॅस मिळणे बंद झाले आहे. तर, घरगुती वापराच्या सिलिंडरसाठी ग्राहकांची धावाधाव सुरू आहे. उद्योगनगरीत हॉटेल व्यावसायिक आणि खानावळ चालकांची संख्या मोठी आहे. तुलनेत कोळसा डेपो आणि वखारींची संख्या कमी आहे. सध्या 'एलपीजी' सिलिंडर वितरणावर मर्यादा आल्याने जळाऊ लाकूड आणि कोळशाची मागणी वाढली आहे..तर, ''हॉटेल व्यावसायिकांकडून दिवसाला सरासरी चाळीस पोती कोळसा खरेदी केला जात आहे. एका पोत्यात २० किलो कोळसा असतो. तर, बाभूळ आणि साल असलेल्या लाकडाची मागणी वाढत असून एकेका मोठ्या हॉटेल चालकांकडून दिवसाला २०० ते ३५० किलो, तर छोट्या हॉटेल चालकांकडून ४० किलो लाकूड खरेदी करण्यात येतो,'' असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..धार्मिक कार्यक्रमांत चुलीवरच भरमराठवाडा युवा प्रतिष्ठानच्या सप्ताहात दरवर्षी अन्नदान करण्यात येते. परंतु यंदा गॅस टंचाईमुळे त्यांनी पर्याय म्हणून चुलीचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे भजन, कीर्तनाला उपस्थित भाविकांना अन्नदान करण्यासाठी दररोज टेम्पोमध्ये ३५० ते ५०० किलो भरून जळाऊ लाकडांची (सरपण) खरेदी करण्यात आली. संपूर्ण सप्ताहात चुलीवर स्वयंपाक करण्यात आल्याचे संयोजक तात्यासाहेब भराटे यांनी सांगितले..सध्या चूल आणि कोळशावरील शेगडीचा वापर वाढल्याने कोळशाचे दरही कडाडले आहेत. येत्या काळात परिस्थिती आटोक्यात न आल्यास हॉटेल व्यावसायिकांसह सामान्य नागरिकांना गॅस सिलिंडर टंचाईचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागण्याची भीती आहे.- भगवान जाधव, हॉटेल व्यावसायिक, रुपीनगर.गॅस टंचाईमुळे प्रत्येक कामासाठी लाकडाची गरज भासत आहे. नागरिकांकडे पर्याय उपलब्ध नसल्याने लाकूड खरेदीसाठी ओढा वाढला आहे. वखारीत सकाळपासूनच खरेदीसाठी गर्दी करत आहे. लाकडाचे भाव किलो मागे ५ ते ६ रुपये दर वाढले आहेत.- आझाद शेख, वखार मालक, गणेशनगर तळवडे.वाढत्या मागणीमुळे कोळशाच्या दरात ५० ते ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून कोळसा आणण्यात येतो. पण आता आठवडाभर पुरेल इतकाच कोळसा उरला आहे.- वासुदेव शर्मा, कोळसा मालक, शर्मा चारकोल डेपो, खराळवाडी