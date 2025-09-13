पिंपरी-चिंचवड

Chinchwad Traffic : आकुर्डीत पदपथाच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी, नागरिकांची रस्ते प्रशस्त ठेवण्याची मागणी

PCMC Updates : आकुर्डी प्लॉट क्र. १८ येथे सुरू असलेल्या पदपथ कामामुळे रस्ते अरुंद होऊन वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, नागरिक प्रशस्त रस्त्यांची मागणी करत आहेत.
Chinchwad Traffic

Chinchwad Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने आकुर्डी प्‍लॉट क्रमांक १८ येथे गेल्या १५ दिवसांपासून पदपथाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रस्‍ते अरुंद झाल्‍याने वाहनांना अडचणीतून मार्ग काढत जावे लागत आहे. तसेच काम करताना बॅरिकेड्‌स, वाहने रस्‍त्‍यावर असल्‍याने वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. हे रस्‍ते प्रशस्त राहावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Pimpri Chinchwad
Pimpri Chinchwad Police Commissionerate
Pimpri Chinchwad Corporation
Pimpri Municipal Corporation
farm safety concerns
Sinhgad Road traffic congestion
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com