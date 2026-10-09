पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro: पुणेकरांची प्रतीक्षा कायम! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोच्या दररोज चाचण्या, १७ स्थानके सज्ज; सेवा सुरू कधी?

Hinjewadi Shivajinagar Metro Trials Continue as Pune Waits for Launch: पुणे मेट्रो-३ ची १७ स्थानके सज्ज; वेळापत्रक निश्चित होण्याची प्रतीक्षा
Hinjewadi to Shivajinagar Metro Update Pune Metro Line 3 Trials Continue Travel Time Expected to Be 35 Minutes Once Operational

Hinjewadi to Shivajinagar Metro Update Pune Metro Line 3 Trials Continue Travel Time Expected to Be 35 Minutes Once Operational

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : माण, हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रोची दररोज चाचणी सुरू आहे. तर सुमारे ९० चालक (लोको पायलट) व इतर मनुष्यबळ सज्ज आहे. १७ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, अद्ययावत २० मेट्रो कोच दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता उद्‌घाटनाची आणि प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे.

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