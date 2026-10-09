Pune Metro: पुणेकरांची प्रतीक्षा कायम! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोच्या दररोज चाचण्या, १७ स्थानके सज्ज; सेवा सुरू कधी?

पिंपरी : माण, हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रोची दररोज चाचणी सुरू आहे. तर सुमारे ९० चालक (लोको पायलट) व इतर मनुष्यबळ सज्ज आहे. १७ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, अद्ययावत २० मेट्रो कोच दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता उद्घाटनाची आणि प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...कोणतीही मेट्रो सेवा सुरू करण्यापूर्वी संबंधित मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्या जातात. मात्र, हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर मेट्रो सेवा विविध कारणांमुळे अद्याप रखडली आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये ‘मेट्रो प्रत्यक्षात धावणार कधी?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुणे मेट्रो-३ मार्गिकेवर सध्या दररोज दहापेक्षा अधिक चाचण्या घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक स्थानकावर पोहोचण्याची वेळ, थांबण्याचा कालावधी आणि निर्धारित वेळेत अंतिम स्थानकापर्यंत पोहोचण्याची वेळ याची वारंवार तपासणी केली जात आहे..‘‘मेट्रो धावण्याच्या वेळेत काही मिनिटांचा फरक आढळल्यास पुन्हा तांत्रिक तपासणी केली जाते. आयटी अभियंते, कर्मचारी तसेच विद्यार्थी यांना सोयीच्या वेळेत मेट्रो उपलब्ध व्हावी, यासाठी वेळापत्रक तयार करणे सुरू आहे. शिवाजीनगर स्थानकाचे काही काम बाकी आहे. त्यामुळे सुरुवातीला जिल्हा न्यायालय स्थानकाचा वापर केला जाऊ शकतो,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली..पुणे मेट्रो-३ मार्गिकेवर सुरुवातीला केवळ १२ स्थानकांदरम्यान सेवा सुरू करण्याचे नियोजन होते. त्यावेळी मेट्रोची वारंवारता १५ मिनिटांची ठेवण्यात आली होती. आता स्थानकांची संख्या वाढल्याने वारंवारिता कमी करून ती सुमारे १० मिनिटे ठेवण्याचे नियोजन आहे. सर्व १७ स्थानके पार करून मेट्रो सुमारे ३५ मिनिटांत माण ते शिवाजीनगर अंतर पार करेल, असे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..माण, एमआयडीसी सर्कल फेज-२, माण बसस्थानक, हिंजवडी फेज-२, हिंजवडी फेज-२ सर्कल एक, पद्मभूषण चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, हिंजवडी फेज-१, वाकड चौक, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल-बालेवाडी, मिटकॉन-बालेवाडी, आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय-बालेवाडी, औंध, सकाळनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय, जिल्हा न्यायालय.Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील १७ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व तपासणी व इतर तांत्रिक कामदेखील पूर्ण झाले आहे. मेट्रोचे वेळापत्रक, वारंवारिता निश्चित झालेली नाही. त्यावर अभ्यास सुरू आहे.- रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता, ‘पीएमआरडीए’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.