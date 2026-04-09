Pimpri Crime : एकाच्या रागातून जातो दुसऱ्याचा जीव; किरकोळ कारणावरून मारहाण, कोयत्याने वार, प्राणघातक हल्ले वाढले

पिंपरी - क्षणिक राग, वैयक्तिक खुन्नस आणि सूडभावनेतून एखाद्यावर प्राणघातक हल्ला करणे, जीव घेणे असे प्रकार घडत आहेत. आळंदीतील दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाने तर खळबळ उडाली. यासह इतरही घटनांमध्ये मारहाण, चाकूहल्ले, जीवघेणे हल्ले अशा घटना घडत आहेत. .कारणेभावनांवर नियंत्रण नसणेबोललेल्या गोष्टींचा चुकीचा अर्थ काढणे.संवादाचा अभावमानसिक तणाव, नैराश्यसोशल मीडियावर अपमानदारू व अमली पदार्थांचा वाढता प्रभाव, कुसंगतयोग्य समुपदेशन न मिळणेअपयश आणि ताण सहन करण्याची कमी झालेली क्षमताकुटुंबातील पाठिंब्यांचा अभावहिंसक वर्तनावर नियंत्रण नसणे .उपायराग आवरण्याची क्षमता आत्मसात करणेशाळांमध्ये मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकताकुटुंब , मित्रांनी बोलणे शांतपणे ऐकून घेणेवेळेवर भावना व्यक्त करणेसमुपदेशन घेणेराग वाढत असल्यास क्षणभर थांबून विचार करावाव्यसनमुक्ती मोहिमाकडक व जलद न्यायप्रक्रियाडिजिटल साक्षरता .काही घटना८ मार्च - दापोडी : दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून चौघांकडून एकाला मारहाण१३ मार्च - सुस : रस्त्यावरील गाडी बाजूला घेण्यास सांगितल्याच्या रागातून तरुणाला मारहाण२१ मार्च - दापोडी : जुन्या वादातून अल्पवयीन मुलावर कोयत्याने हल्ला२६ मार्च - पिंपरीगाव : जुन्या भांडणाच्या रागातून तरुणावर कोयत्याने वार२७ मार्च - चाकण : बसमधून थुंकल्याच्या रागातून चौघांकडून तरुणाला बेदम मारहाण२९ मार्च - चिंचवड : भांडण झाल्यानंतर एका कामगाराने दुसऱ्या मजल्यावरून ढकलल्याने दुसऱ्या कामगाराचा मृत्यू२९ मार्च - चिखली : पैसे देण्यास नकार दिल्याने मैत्रिणीला दगडाने मारहाण३० मार्च - वाकड : खुन्नसने बघितल्यावरून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण२ एप्रिल - चिंचवड : सिगारेट देण्यास नकार दिल्याने दुकानदारावर कोयत्याने हल्ला२ एप्रिल - आळंदी : राग व खुन्नसमधून ज्येष्ठ महिलेसह सहावर्षीय मुलीची हत्या४ एप्रिल - गहुंजे : दारूचे पैसे नंतर देतो म्हटल्याने तरुणाला बेदम मारहाण४ एप्रिल - पिंपरी : काम मागितल्याच्या रागातून तरुणाला मारहाण .का घडतात घटनामित्रांतील किंवा ओळखीतील किरकोळ भांडणआर्थिक व्यवहार किंवा उधारीप्रेमसंबंध किंवा वैयक्तिक मतभेदजुना वादरस्त्यावर वाहनांची धडक किंवा ओव्हरटेकवरून वाद .छोट्या कारणांवरून निर्माण होणारा राग आणि खुन्नसचे अनेकदा गंभीर परिणाम होतात. संवादाचा अभाव, भावनांचे दडपण आणि क्षणिक आवेगामुळे काही व्यक्ती टोकाचे निर्णय घेताना दिसतात. राग ही नैसर्गिक भावना आहे. परंतु, त्याचे व्यवस्थापन शिकणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर व्यक्ती वेळेवर आपल्या भावना व्यक्त करू शकली, समजून घेणारा कोणी असेल, आणि संवाद खुला असेल, तर अनेक टोकाचे प्रसंग टाळता येऊ शकतात. त्यामुळे 'बोलणे' आणि 'ऐकून घेणे' ही दोन्ही कौशल्ये विकसित करणे आजच्या काळाची गरज आहे- प्रदीप सातपुते, समुपदेशक.