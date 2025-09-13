पिंपरी-चिंचवड

Ravet Traffic : बीआरटी मार्गात धर्मराज उड्डाणपुलावर खड्डे, कामाचे पितळ वर्षभरात उघडे; पाण्याचा निचरा होईना, वाहनचालकांना त्रास

PCMC Updates : धर्मराज उड्डाणपुलावर खड्डे आणि पाणी साचल्यामुळे रावेत परिसरातील नागरिकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
Ravet Traffic

Ravet Traffic

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रावेत : दुर्गा टेकडी परिसरातील बीआरटी मार्गातील धर्मराज उड्डाणपुलावर अल्पावधीतच खड्डे पडले आहेत. पाऊस सुरू असताना या खड्ड्यांत आणि रस्त्याकडेला पाणी साचल्याने वाहनचालकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. निचरा होत नसल्याने पुलावर ठिकठिकाणी पाणी साचत आहे.

Loading content, please wait...
farm safety concerns
road safety incidents
Ravet traffic issues
Dharmaraj flyover condition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com