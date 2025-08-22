पिंपरी-चिंचवड

Chikhali Roads : चिखली परिसरातील रस्त्यांची पुन्हा चाळण, तात्पुरती मलमपट्टी फोल; महिला दुचाकीस्वारांचे वाढते अपघात

PCMC Updates : चिखली परिसरात पावसामुळे रस्त्यांची पुरती चाळण झाली असून, डांबरीकरणाअभावी वाहनचालकांना आणि विशेषतः महिलांना अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिखली : गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून चिखली परिसरात अनेक भागांतील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नाही. त्यातच पावसाने आता मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः पुरती चाळण झाली असून दुचाकीचालकांचे विशेषतः महिलांचे वाहन चालविताना अपघात होत आहेत.

