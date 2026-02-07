Pune News: ऑक्सिजन निर्मिती प्लांटमधून संशयाचा ‘धूर’; रुग्णालयातील यंत्रणा तीन वर्षांपासून बंद, बाहेरून टँकरद्वारे पुरवठ्याचा सपाटा!

-विजय गायकवाड पिंपळे गुरव: नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयात कोरोना काळात उभारलेला ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट गेल्या तीन वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. यामागे विविध कारणे असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासनाने खर्च करून उभारलेली ही आरोग्य सुविधा वापरात न आणता बाहेरून टँकरद्वारे ऑक्सिजन खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.कोरोना काळात केंद्र व राज्य शासनाने युद्धपातळीवर निर्णय घेत प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारले. नवी सांगवी जिल्हा रुग्णालयातही हा ऑक्सिजन प्लांट कार्यान्वित करण्यात आला होता. मात्र, कोरोना ओसरल्यानंतर प्लांटची देखभाल व नियमित वापर न करता तो जाणीवपूर्वक बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..जानेवारी २०२२ पासून आजपर्यंत रुग्णालयातील ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट बंद ठेवून दर पाच ते सहा दिवसांनी बाहेरून ऑक्सिजन टँकर मागविण्यात येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, प्लांट बंद झाल्यापासून आतापर्यंत ऑक्सिजनचे सुमारे ३०० मागवण्यात आले आहेत यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला असून,हा खर्च सहज टाळता येण्यासारखा असतानाही तो जाणूनबुजून केला जात असल्याचा संशय बळावत आहे.विशेष म्हणजे,ऑक्सिजन प्लांटच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी रुग्णालय प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न करण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ‘ऑक्सिजन माफिया’चा उदय झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या संपूर्ण प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली संबंधितांच्या पगारातून करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.सखोल चौकशीची मागणीऑक्सिजन प्लांट बंद असल्याची सविस्तर माहिती संबंधित प्रशासन व शासन स्तरावर अधिकृतरीत्या कळविण्यात आली आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. इतक्या दीर्घ काळापासून प्लांट बंद राहणे ही गंभीर बाब असून, याची वेळेत दखल घेऊन शासनाला माहिती देण्यात आली होती का, तसेच त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे..निर्माण झालेले प्रश्नप्लांटचा वापर न करता बाहेरून टँकरद्वारे ऑक्सिजन का मागवला जात आहे?प्लांट दुरुस्ती व देखभालीसाठी रुग्णालय प्रशासनाकडून ठोस हालचाल का झालेली नाही?टँकरद्वारे ऑक्सिजन खरेदीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. याला जबाबदार कोण?ऑक्सिजनसारखी अत्यावश्यक सुविधा दुर्लक्षित ठेवली जात आहे. याचे उत्तर कोण देणार?.जिल्हा रुग्णालयात शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली ऑक्सिजन निर्मिती व्यवस्था जाणीवपूर्वक बंद पाडली जात आहे. कार्यक्षम ऑक्सिजन प्लांट बंद ठेवून टँकरद्वारे ऑक्सिजन खरेदी करण्यामागील नेमका हेतू काय, याची चौकशी व्हावी. या प्रकारात सहभागी असलेल्या सर्व जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. शासन आणि प्रशासनाने या प्रकारात तातडीने लक्ष पुरवावे.- शरत शेट्टी, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते.Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.कोरोना काळात या ऑक्सिजन प्लांटची अत्यंत आवश्यकता होती. सध्या केवळ ऑपरेशन थिएटर व आयसीयूसाठीच ऑक्सिजनची गरज असून, या ऑक्सिजन प्लांटसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज वापर खर्च लागतो.- डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालयजिल्हा रुग्णालयातील सदर ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट बंद राहण्यामागील कारणांची सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. त्यानुसार आवश्यक ती पुढील कारवाई करण्यात येईल.- डॉ. भगवान पवार, आरोग्य उपसंचालक, पुणे मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.