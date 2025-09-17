पिंपरी-चिंचवड

Chh. Sambhaji Maharaj Statue : छत्रपती संभाजी महाराज यांना मानवंदना; ‘स्टॅच्यू ऑफ हिंदूभूषण’च्या साक्षीने रचला इतिहास

Statue Of Hindu Bhushan : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जागतिक स्मारकाला तीन हजार ढोल, हजार ताशांच्या गजरात अभूतपूर्व मानवंदना देण्यात आली.
Chh. Sambhaji Maharaj Statue

Chh. Sambhaji Maharaj Statue

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : आसमंतात फडकणारे भगवे ध्वज, ढोल-ताशांचा गगनभेदी निनाद, मर्दानी खेळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके, शिवगीतांची साथ, अशा वातावरणात छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांना अभिवादन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
chhatrapati sambhaji raje
Sambhaji Chhatrapati
Chhatrapati Shivaji Maharaj
Chhatrapati Shivaji Maharaj statue
Chhatrapati Sambhaji Maharaj
Chhatrapati Sambhajinagar
Hindu mythology
Cultural values in Hinduism
Statue of Hindu Bhushan
London Book of Records

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com