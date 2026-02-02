अतिक्रमणामुळे शाहूनगर भागातील ‘सायकल ट्रॅक’ गायब
चिंचवड स्टेशन, ता. २ ः के. एस. बी. चौकापासून पूर्णानगरपर्यंतच्या सायकल ट्रॅक वर ठिकठिकाणी अतिक्रमण निर्माण झाल्यामुळे येथील सायकल ट्रॅक गायब झाला आहे.
महापालिकेच्या वतीने दहा ते बारा वर्षांपूर्वी शाहूनगर-पूर्णानगर भागात रस्त्याच्या कडेला ‘सायकल ट्रॅक’ तयार करण्यात आला होता. लाखो रुपये खर्च करून हा ट्रॅक सायकलस्वारांसाठी उभारण्यात आला आहे. परंतु अनेक ठिकाणी दुकानदारांकडून त्यांचे सामान रस्त्यावर मांडले जाते. गॅरेज चालविणारा त्याच्या गॅरेजमधील दुचाकी रस्त्यावर लावताना दिसत आहे. तसेच काही ठिकाणी सोसायट्यांतील नागरिक ‘पार्किंग’ साठी या ट्रॅकचा उपयोग करत आहेत. दुकानामध्ये येणाऱ्या ग्राहकांकडून या ट्रॅकवर वाहने लावण्यात येतात. अशा सर्व अडचणी निर्माण झाल्यामुळे सायकलस्वाराला मार्गच राहिला नाही. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावरून सायकल घेऊन जावे लागत असल्याने अपघाताचा धोका आहे वाढला आहे.
शेजारील सोसायट्यांमध्ये राहणारे नागरिक त्यांची वाहने येथे उभी करतात. अनेक दुकानदारही या रस्त्यावर त्यांचे साहित्य ठेवतात. त्यामुळे, ट्रॅकचा वापर करता येत नाही.
- ओंकार खेडकर, स्थानिक रहिवासी
