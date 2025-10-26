पावसाच्या तडाख्याने पर्यटकांची तारांबळ
लोणावळा, ता.२६ : सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू असतानाच लोणावळा परिसरात रविवारी पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. दुपारी तीन वाजेपासून पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळल्याने पर्यटकांची मोठी गैरसोय झाली.
पावसामुळे लोणावळा हमरस्त्यावर, बाजारपेठ भागात तसेच लायन्स पॉइंट पाणी साचल्याने वाहनतळांवरही गोंधळ निर्माण झाला. एकवीरा गडावरही भाविकांची तारांबळ उडाली. तासभर कोसळलेला पाऊस व अचानक बदललेल्या हवामानामुळे पर्यटकांना सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा लागला. अनेकांनी आपापल्या हॉटेल व लॉजमध्ये आश्रय घेतला; तर काहींनी परतीचा प्रवास लवकर सुरू केला. शहरातील काही भागात वीजपुरवठाही खंडित झाला.
