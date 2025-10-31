महावितरणच्या विरोधात मंगळवारी लोणावळेकरांचा ‘४६० व्होल्टेज मोर्चा’
लोणावळा, ता. ३१ : महावितरणकडून अनियमित वीजपुरवठा, कमी व्होल्टेज व येणाऱ्या वाढीव व अनियमित वीजबिलामुळे त्रस्त नागरिक, व्यावसायिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ४) ‘४६० व्होल्टेज मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे.
लोणावळा परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, कमी व्होल्टेजमुळे उपकरणांचे नुकसान होणे आणि वाढीव बिलांची समस्या निर्माण झाली आहे. नागरिक, व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिकांनी या समस्यांबाबत अनेकवेळा महावितरण कार्यालयात तक्रारी दाखल केल्या असल्या तरी अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी बैठक घेत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या वेळी सूर्यकांत वाघमारे, निखिल कविश्वर, नासिर शेख, बाळासाहेब जाधव, ललित सिसोदिया, संजय भोईर, सुनील तावरे, जयेश संचेती, ललित ओसवाल, गणेश गायकवाड, सलीम मणियार आदी उपस्थित होते. शहरातील सर्व नागरिकांना या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. मोर्चादरम्यान महावितरणकडून स्थिर वीजपुरवठा, योग्य बिल प्रणाली आणि ग्राहकसेवा सुधारण्याची मागणी केली जाणार आहे.
