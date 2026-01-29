अध्यात्मातील अनुभूती व्यक्तीला सद्गुणाकडे नेते! ः अरुण बोऱ्हाडे
पिंपरी, ता. २९ : ‘अध्यात्मातील अनुभूती व्यक्तीला सद्गुणाकडे नेते!,’ असे विचार ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण बोऱ्हाडे यांनी मांडले. चिंचवड गावातील विरंगुळा केंद्र येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संघ, चिंचवड संस्थेच्या ३४व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी त्यांच्या हस्ते ‘जिव्हाळा’ या वार्षिक अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष रमेश इनामदार, उपाध्यक्ष गोपाळ भसे, कोषाध्यक्ष अरविंद जोशी, अंकाचे संपादक नंदकुमार मुरडे यांची उपस्थिती होती.
बोऱ्हाडे म्हणाले, ‘ज्येष्ठत्वामुळे माणूस अध्यात्माकडे वळतो, हे जरी खरे असले तरी वैविध्यपूर्ण साहित्य अन् उत्कृष्ट निर्मितिमूल्य यामुळे ‘जिव्हाळा’ हा वार्षिक अंक दर्जेदार झाला आहे!.’
प्रास्ताविक रमेश इनामदार यांनी केले. त्रिवार ओंकार, दीपप्रज्वलन, गणेशपूजन, क्रांतिवीर चापेकर बंधूंच्या समूहशिल्पाला अभिवादन करून कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. जिव्हाळा अंकाच्या प्रतींचे तुतारीची गर्जना, टाळ, शंखनाद यांचा गजर तसेच पुष्पांची उधळण करीत मान्यवरांच्या हस्ते अभिनव पद्धतीने प्रकाशन करण्यात आले. त्यानंतर ज्या सभासदांनी आपल्या वैवाहिक सहजीवनाची पन्नास वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांना सन्मानित करण्यात आले. जिव्हाळा अंकाच्या निर्मितिप्रक्रियेत सहभागी व्यक्ती, हितचिंतक यांनादेखील सन्मानित करण्यात आले. भिवाजी गावडे, अलका इनामदार, नारायण दिवेकर, रत्नप्रभा खोत, सुधाकर कुलकर्णी, हरिभाऊ क्षीरसागर, सुनील चव्हाण, सतीश लिपारे, विजय ठकार, प्रभाकर मिरजकर, नीलिमा कांबळे, सतीश कुलकर्णी, वसंत गुजर, उषा गर्भे, राजेंद्र भागवत यांच्यासह सर्व गटप्रमुखांनी संयोजनात परिश्रम घेतले. शामकांत खटावकर यांनी सूत्रसंचालन केले. शहाजी कांबळे यांनी आभार मानले. पसायदानाने कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
