जुनी सांगवीत अखंड हरिनाम सप्ताह, ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याचे आयोजन
पिंपरी, ता. १ ः येथे श्री संत गजानन महाराज यांच्या १४८व्या प्रकट दिनानिमित्त व श्रींच्या २१व्या मूर्ती प्रतिष्ठापना वर्धापन दिनानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह व ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सोमवार (ता. २) ते सोमवार (ता. ९) अखंड हरिनाम सप्ताहादरम्यान रोज रात्री आठ ते दहा या वेळेत कीर्तन होणार आहे. यात सचिन दादा महाराज पवार (पुणे), पंढरीनाथ महाराज वाघ कोल्हाळा (बुलढाणा), श्रीगुरू डॉ. जयवंत महाराज बोधले (पंढरपूर), संजय नाना महाराज धोंडगे (त्रिंबकेश्वर), ओंकार महाराज सूर्यवंशी (कोल्हापूर), पोपट महाराज फरकाडे (संभाजीनगर), महंत नितीन दासजी महाराज आहेर (मलकापूर), उत्तम महाराज बडे (आळंदी) यांचे कीर्तन होणार आहे.
सोमवारी (ता. २) सकाळी ज्ञानेश्वरी पारायणाची सुरुवात होईल तर शनिवारी (ता. ७) ज्ञानेश्वर पारायण समाप्ती करण्यात येईल. रविवारी (ता. ८) श्रींच्या प्रकट दिनानिमित्त श्री गजानन विजय ग्रंथाचे अखंड पारायण, पारायणकर्ते श्री विद्याधर जोशी पाषाणकर याच दिवशी श्रींची आरती व महाप्रसाद पिठलं-भाकरी, प्रकटदिनी सोमवारी (ता. ९) श्रींचा काला, काल्याचे कीर्तन त्यानंतर काल्याचा महाप्रसाद, श्रींची पालखी दिंडी नगर प्रदक्षिणा असे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, रोज प्रात:काल काकडा आरती, सायंकाळी हरिपाठ, सकाळी अभिषेक, गाथा भजन, ज्ञानेश्वरी पारायण, दुपारच्या सत्रात महिला भजन, रात्री हरी कीर्तन, श्रींची आरती, हरिजागर होणार आहे. सांगवी, दापोडी, पिंपळे गुरव, नवी सांगवी, पिंपळे निलख व परिसरातील भजनी मंडळ भजन सेवा देणार आहेत, असे सर्व विश्वस्त व सेवेकरी श्री गजानन महाराज सर्व सेवा न्यास सांगवी यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
