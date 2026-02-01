दापोडी परिसरात अजितदादांचे स्मृतिस्थळ उभारावे
पिंपरी, ता.१ : ‘‘आपल्या कर्तृत्वाचा जनमानसावर ठसा उमटवणारे स्व. अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या स्मृती चिरंतन जपण्यासाठी दापोडीत त्यांचे स्मृतिस्थळ उभारण्यात यावे,’’ अशा भावना सर्वपक्षीयांकडून आयोजित शोकसभेत नागरिकांनी व्यक्त केल्या.
दापोडी येथील हुतात्मा भगतसिंग शाळेत आयोजित या शोकसभेला आजी माजी नगरसेवक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांसह दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी येथील नागरिक मोठ्या संस्थेने उपस्थित होते.
श्रद्धांजली सभेत बोलताना सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी अजितदादांच्या कामाच्या शैलीवर प्रकाश टाकला.
अजित पवार यांची प्रशासनावरील पकड मनमिळाऊ स्वभाव यापासून ते सर्वसामान्य कार्यकर्त्याशी असलेल्या त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या नातेसंबंधांपर्यंत अनेक किस्से यावेळी सांगण्यात आले. ‘‘अजितदादा हे केवळ एक नेते नसून कार्यकर्त्यांसाठी मोठा आधार होते,’’ अशा भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.
जुनी सांगवी येथेही सर्वपक्षीय शोकसभा पार पडली. यावेळी अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला.
श्रद्धांजली सभेत बोलताना आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी दादांच्या कामाच्या शैलीवर प्रकाश टाकला. दादांचा कामाचा उरक, सकाळीच सुरू होणारा जनसंपर्क आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्याची तळमळ याबद्दलचे अनेक किस्से यावेळी सांगण्यात आले.