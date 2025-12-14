सुविधांना फाटा; नागरिकांना लुटा
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १४ ः नागरिकांना बसण्यासाठी बाक नाहीत, शेड नसल्याने उन्हातच उभे राहावे लागते, पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही...वरकरणी बस थांब्यावरील अशी दृश्ये नाशिक फाटा येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च संस्थेतील (आयडीटीआर) वास्तव आहे. पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाची (आरटीओ) वाहन चालविण्याची (अनुज्ञप्ती) चाचणी तेथे होते. मात्र, नागरिकांना सुविधांअभावी भर उन्हात चाचणीसाठी अनेक तास थांबावे लागते. टेस्टिंग ट्रॅक आणि प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली १२० ते ३२० रुपये घेऊन सुद्धा योग्य सोयीसुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
आरटीओमध्ये रोज शिकाऊ आणि नूतनीकरण असे मिळून सरासरी ४५० पेक्षा जास्त वाहन परवाने काढले जातात. मोटर वाहन कायद्यानुसार सार्वजनिक रस्त्यावर वाहन चालविण्यासाठी वाहन परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी दुचाकी किंवा चारचाकीसाठी पक्का वाहन परवाना काढण्यासाठी अनुज्ञप्ती चाचणी द्यावी लागते. गेल्या वर्षी पाच एप्रिलपर्यंत आरटीओ शेजारील महालक्ष्मी ट्रॅफिक पार्कमध्ये अनुज्ञप्ती चाचणी घ्यायचे.
तत्कालीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे यांनी आठ एप्रिलपासून ही चाचणी ‘आयडीटीआर’मध्ये होणार असल्याचे परिपत्रक काढले. तेथे अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी खासगी वाहनांना परवानगी नाही. एकतर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचे वाहन किंवा ‘आयडीटीआर’चेच वाहन वापरले जाते. खाजगी वाहन चालकांना त्यासाठी ३०० रुपये, तर ड्रायव्हिंग स्कूलचे चालक टेस्टिंग ट्रॅक फी’च्या नावाखाली १०० रुपये आकारतात. प्रवेश शुल्कही आकारले जाते. ‘आयडीटीआर’मध्ये आरटीओ अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी खुर्च्या आहेत. त्यांच्यासाठी निवाऱ्याचीही सुविधा आहे. अनुज्ञप्ती चाचणी सुरु होऊन १८ महिने झाले तरी नागरिकांसाठी मात्र सुविधा नाहीत.
-----------
ड्रायव्हिंग स्कूल, सामान्यांना वेगळा न्याय
‘आयडीटीआर’मध्ये प्रवेशासाठी खासगी वाहन चालकांना दुचाकीसाठी १०, तीनचाकी आणि चारचाकीसाठी २० रुपये शुल्क आकारले जाते. मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचालकांना मात्र प्रवेश शुल्क आकारले जात नाही. आरटीओ असा वेगळा न्याय करीत असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. बऱ्याच वेळा प्रवेश शुल्काचे पैसे घेऊन पावती दिली जात नाही. यावरुन यात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
---------
‘आयडीटीआर’ भाच्याला आरटीओ टेस्टसाठी घेऊन गेलो होतो. तेथे प्रवेश शुल्क, टेस्टिंग ट्रॅक फी असे विविध चार्ज आकारले जातात. पण, सुविधांचे मात्र नाव नाही. नागरिकांची खुपच गैरसोय होते.
- अनिकेत लांडगे, नागरिक
---
नागरिकांना अनुज्ञप्ती चाचणीसाठी स्लॉट दिले आहेत. पण, बरेच नागरिक वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे एकाच वेळी गर्दी होते. परिणामी नागरिकांना रांगेत उभे राहावे लागते.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.