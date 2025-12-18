बनावट आरटीओ चलन फाईल; सव्वादोन लाखांची फसवणूक
पिंपरी : मोबाईलवर बनावट आरटीओ चलनाची फाईल पाठवून मोबाईल हॅक करत बँक खात्यातून पैसे चोरले. हा प्रकार चिंचवडेनगर, चिंचवड येथे घडला. या प्रकरणी ४५ वर्षीय व्यक्तीने चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींनी फिर्यादीच्या मोबाईलवर आरटीओ चलनाशी संबंधित एक बनावट एपीके फाईल पाठवली. ही फाईल डाऊनलोड करताच फिर्यादीचा मोबाईल हॅक झाला. त्यानंतर आरोपींनी फिर्यादी आणि त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यातून परस्पर दोन लाख ४९ हजार रुपये काढून घेत त्यांची आर्थिक फसवणूक केली.
अवैधरीत्या गॅस भरल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : घरगुती सिलिंडरमधील गॅस धोकादायक व बेकायदारीत्या दुसऱ्या रिकाम्या टाकीत भरणाऱ्या एका तरुणावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई भोसरीतील संत तुकारामनगर येथील मोरया गॅस सर्व्हिस येथे करण्यात आली. या प्रकरणी सागर सोमनाथ चौधरी (रा. गव्हाणे वस्ती, भोसरी, मूळ - सोलापूर) याच्यावर भोसरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी हा त्याच्या कोणत्याही सुरक्षिततेची काळजी न घेता घरगुती सिलिंडरमधून गॅस काढून दुसऱ्या रिकाम्या टाकीत बेकायदारीत्या भरत होता. पोलिसांनी येथे कारवाई करून १६ हजार ३०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
पिस्तूल बाळगणाऱ्या तरुणाला अटक
पिंपरी : बेकायदारीत्या पिस्तूल बाळगणाऱ्याला पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील डेअरी फार्मजवळील रस्त्यावर करण्यात आली. अभिषेक राजेंद्र यादव (रा. शिंदेआळी, पिंपरीगाव, मूळ - उत्तर प्रदेश) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. डेअरी फार्मजवळील रस्त्यावर एक तरुण पिस्तूल घेऊन येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून अभिषेक यादव याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ५३ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि तीन काडतुसे जप्त केली.
नायलॉन मांजा विक्रीप्रकरणी दुकानदारावर गुन्हा
पिंपरी : बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या तरुणावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. ही कारवाई पिंपरीगावातील गणेशनगर येथे करण्यात आली. धीरज विशाल उल्लारे (रा. गणेशनगर, पिंपरीगाव) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. प्लॅस्टिक, नायलॉन, सिथेटीक मांजाने पक्षी आणि मनुष्यास दुखापत होते. त्यामुळे शासनाने या मांजाच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही आरोपीने अॅलेक्स शिकवा नावाच्या व्यक्तीकडून ३६ हजार रुपये किमतीचा नायलॉन मांजा विक्रीसाठी आणला होता. गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाला याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर नायलॉन मांजा साठवून ठेवलेल्या ठिकाणी कारवाई करून हा मांजा जप्त केला.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा जवळ बाळगणाऱ्या एकाला पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील भाटनगर येथील लिंक रोडवर करण्यात आली. अर्जुन शिवलाल परदेशी (रा. येरवडा, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीच्या ताब्यातून ६८ हजार ४०० रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला. प्राथमिक चौकशीत हा गांजा त्याला एका महिलेने विक्रीसाठी दिल्याचे समोर आले आहे.
