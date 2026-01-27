चिखलीच्या मोरेवस्तीत तीव्र पाणी टंचाई
चिखली, ता. २७ : जलवाहिनी फुटल्याने चिखलीच्या मोरे वस्ती परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पाणी विकत घेण्यासाठी दोन दिवसांपासून नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.
मोरेवस्ती, चिखली परिसरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. रविवारी पाणीपुरवठा बंद असल्याने सोमवारी मोरेवस्ती परिसराला पाणीपुरवठा होणार होता. मात्र जलवाहिनी फुटल्याने सोमवारी सकाळी होणारा पाणीपुरवठा दुपारी दोननंतर सुरू करण्यात आला. मात्र, तो अतिशय कमी दाबाने असल्याने नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळाले नाही. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपुरवठा केल्याचा दावा केला असता तरीही नागरिकांच्या घरी पाणी आले नाही. त्यामुळे सोमवारी दुपारपासूनच नागरिकांनी परिसरातील वॉटर बँकेसमोर गर्दी केली. पिण्यासाठी किमान एक हंडाभर पाणी मिळावे, यासाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या होत्या. पाणी विकत घेण्याची इच्छा असूनही नागरिकांना तास न तास रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
‘‘सलग तीन दिवस पाणी न आल्याने आणि विकतचेही पाणी घेण्यासाठी तास न तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पिण्यासाठी बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर करावा लागत आहे.’’
- नाणी कशी, गृहिणी
जलवाहिनी फुटल्याने ती दुरुस्त करण्यास उशीर झाला. पर्यायाने टाक्या भरून पाणी सोडण्यास उशीर झाला. मात्र टाक्या भरल्यानंतर उशिरा पाणी सोडण्यात आले होते. परंतु पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असावा.
- स्वाती गिरी, अभियंता (पाणीपुरवठा), ह क्षेत्रीय कार्यालय
