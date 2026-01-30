ओला, सुका, घातक व सॅनिटरी कचरा वेगळा द्यावा
पिंपरी, ता. ३० : शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यासाठी महापालिकेकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या मोहिमेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने व्यापक जनजागृती केली जात आहे. त्या अनुषंगाने नागरिकांनी घरगुती कचरा चार प्रकारांत विलगीकरण करून घंटागाडीला द्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका आरोग्य विभागांतर्गत स्वच्छता मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी घराघरांत संपर्क, फलक, पत्रके, समाजमाध्यमांद्वारे संदेश, तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने प्रबोधन केले जात आहे. नागरिकांना कचरा विलगीकरणाचे महत्त्व समजावून सांगितले जात आहे. योग्य पद्धतीने विलगीकरण केल्यास कचऱ्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे सोपे होते. पुनर्वापराचे प्रमाण वाढते, लँडफिलवरील ताण कमी होतो आणि पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळते. तसेच शहरातील दुर्गंधी, कचऱ्याचे ढीग व प्रदूषण नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. त्यामुळे नागरिकांनी घरातील कचरा चार प्रकारांत वेगळा करून तो वेळेत महापालिकेच्या घंटागाडीला द्यावा. कचरा इतरत्र न टाकता नियमानुसार संकलन वाहनालाच देऊन आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा, असेही आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
कचऱ्याचे असे करा विलगीकरण
- ओला कचरा ः उरलेले अन्नपदार्थ, भाजीपाल्याचे तुकडे, फळांच्या साली इत्यादी; यासाठी हिरव्या रंगाच्या डब्याचा वापर करावा.
- सुका कचरा ः कागद, प्लॅस्टिक, काच, धातूच्या वस्तू, यासाठी निळ्या रंगाच्या डब्याचा वापर करावा.
- घरगुती घातक कचरा ः बॅटऱ्या, ट्यूबलाइट, बल्ब, औषधांचे अवशेष, रसायनयुक्त वस्तू यासाठी काळ्या रंगाच्या डब्याचा वापर करावा.
- सॅनिटरी कचरा ः सॅनिटरी पॅड, डायपर, वैद्यकीय वापरातील साहित्य यासाठी लाल रंगाच्या डब्याचा वापर करावा.
‘‘शहर स्वच्छतेसाठी कचरा विलगीकरण अत्यंत गरजेचे आहे. नागरिकांनी ओला-सुका कचरा एकत्र न देता चार विविध प्रकारांत विलगीकरण करून तो महापालिकेच्या घंटागाडीला देत प्रशासनास सर्वतोपरी सहकार्य करावे.
- डॉ. प्रदीप ठेंगल, उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका
