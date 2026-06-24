उड्डाणपूल असूनही रक्षक चौक जाम

पिंपरी, ता. २४ ः औंध-रावेत बीआरटी मार्गावर पिंपळे निलख येथील रक्षक चौकात भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपूल उभारला आहे. गेल्या महिन्यात तो रहदारीसाठी सुरू केला. तरीही वारंवार विशेषतः सकाळी व सायंकाळी वाहतूक कोंडी होत आहे. त्याचा मनस्ताप वाहनचालकांसह प्रवाशांना होत आहे. पिंपळे निलखकडून पुण्याकडे जाण्यासाठी आणि लष्करी कार्यालयाकडून पिंपळे निलख, वाकड, रावेतकडे जाण्यासाठी भुयारी मार्गाचा तर, औंध, सांगवी आणि वाकड, हिंजवडी, काळेवाडी फाटा, थेरगाव, रावेतकडे जाण्यासाठी पुलाचा वापर केला जात आहे. मात्र, पुलाचा तीव्र उतार आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे अनेकदा वाहतूक मंदावून कोंडीही होते. विशेषतः चौकातील कोंडीवर उपाय म्हणून उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग उभारला आहे. तरीही समस्या सुटली नसल्याचे दररोजच्या कोंडीतून दिसून येत आहे. त्यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाईसह पोलिसांनी सकाळी व सायंकाळी वाहतूक नियमन करणे गरजेचे आहे. पुलावरून जाण्यासाठी प्रशासनाने वेगमर्यादा निश्चित केली आहे. अनेकदा त्याचाही भंग काही वाहनचालकांकडून होत असल्याचे दिसते.
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