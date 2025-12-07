मुकाई चौकातून हिंजवडीसाठी अतिरिक्त बससेवा सुरु
रावेत, ता. ७ : वाकड-हिंजवडी मार्गावरील वाढत्या प्रवासी ताणाचा विचार करून पीएमपीएमएल प्रशासनाने अतिरिक्त बससेवा सुरू केल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. यासोबतच मुकाई चौकातील नवीन पास केंद्र सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांपासून ते कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी असल्याने महामार्गावरील वाहतूक वाढते. बस फेऱ्यांमध्ये असणारा तुटवडा, गर्दी आणि अनियमित वेळापत्रक यामुळे प्रवास त्रासदायक होत होता. मात्र अतिरिक्त बसगाड्या धावू लागल्यानंतर प्रवास सुरक्षित झाला असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. मुकाई चौकात उभारण्यात आलेल्या पास केंद्रामुळे परिसरातील रहिवाशांना पास नूतनीकरण आणि खरेदी सोईचे झाले आहे.
दैनिक प्रवास बसवर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची सुविधा आहे. पूर्वी गर्दीमुळे बसमध्ये चढणे कठीण व्हायचे. आता फेऱ्या वाढल्याने प्रवासी आरामात प्रवास करू शकत आहेत. पास केंद्र सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळाला आहे.
- अभिजित पांढरे, आयटी कर्मचारी
वाकड-हिंजवडी मार्ग वाहतूक कोंडीने नेहमीच त्रस्त असतो. अशा वेळी अतिरिक्त बससेवा उपलब्ध होणे ही मोठी मदत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि कामगारांना वेळेवर पोहोचणे शक्य झाले आहे.
- सोमेश्वर गायके, विद्यार्थी
