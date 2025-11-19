निवडणुकीमुळे तळेगावात करवसुली जोरात
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ : नगर परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर चार ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत तळेगाव दाभाडे नगर परिषद करसंकलन विभागाकडे तब्बल एक कोटी ६४ लाख ३० हजार ९७१ रुपयांची वसुली झाली.
निवडणूक लढविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची थकबाकी इच्छुकावर नसावी लागते. या वसुलीत मिळकतकराचे एक कोटी ३७ लाख ४२ हजार १७८ आणि पाणीपट्टीचे २६ लाख ८८ हजार ७९३ रुपये आहेत, अशी माहिती करसंकलन विभागाच्या कल्याणी लाडे यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात सोमवारपर्यंत एकूण १० कोटी ३५ लाख ३१ हजार २३३ रुपये कर वसुली झाली आहे. यात मिळकतकर आठ कोटी सहा लाख १८ हजार २७३ रुपये आणि पाणीपट्टी दोन कोटी २९ लाख १२ हजार ९६० रुपये आहे, असे प्रशासनाने सांगितले.
