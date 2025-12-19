PCMC News : केबिन आली, पोलिस कर्मचारी कधी येतील? वल्लभनगर आगारातील सुरक्षा अजूनही वाऱ्यावरच!

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वल्लभनगर आगारात पोलिसांसाठी सुरक्षा केबिन उभारण्यात आली. पण, अजून पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे केबिन आली, पोलिस कधी येणार, असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत. आगाराच्या सुरक्षेबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त दिले होते. .या आगारातून रोज मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र येथून ३२७, तर मुंबईहून १८३ एसटी बस ये-जा करतात. पिंपरी चिंचवड आगाराच्याही ३० बस येथून सुटतात. या आगारात रोज सुमारे साडेतीन ते चार हजार प्रवाशांची ये-जा आहे. आगारात मालमत्ता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी २१ सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहेत. पण, इतक्या मोठ्या आगारात फक्त पाच सीसीटीव्ही लावण्यात आल्याने एसटीवर प्रचंड टीका झाली होती. .Chh. Sambhajinagar: अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून हाताला चटके; वाळूजमध्ये नशेखोरांचा उच्छाद, महिला, मुली, ज्येष्ठांना रोजचाच त्रास.आता प्रशासनाने आणखी १९ सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगारात सीसीटीव्ही असतानाही तेथे चोरीचे प्रकार घडत आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सुरक्षारक्षकांशी अरेरावी करताना दिसतात. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस कर्मचारी कायमस्वरूपी देण्याची मागणी एसटीने केली होती. पोलिसांसाठी केबिन बनवून देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला होता. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी पोलिस निरिक्षक, एसटीचे अभियंता आणि आगार व्यवस्थापक यांनी सर्वेक्षण करून जागा निश्चिती केली होती. आगाराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांसाठी प्रशस्त केबिन बांधण्यात आली आहे, पण अजून पोलिसांची प्रतिक्षा आहे..प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जर एखादा कर्मचारी नेमावा लागत असेल, तर नक्कीच वरिष्ठांबरोबर चर्चा करून तेथे कायमस्वरूपी पोलिस अंमलदार नेमण्याबाबत विचार करू.- सचिन हिरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, सांगवी विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.