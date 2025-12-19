पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : केबिन आली, पोलिस कर्मचारी कधी येतील? वल्लभनगर आगारातील सुरक्षा अजूनही वाऱ्यावरच!

ST Depot Security : वल्लभनगर एसटी आगारात पोलिसांसाठी केबिन उभारण्यात आली असली तरी अद्याप पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. दररोज हजारो प्रवासी ये-जा करत असलेल्या या आगारातील सुरक्षेचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
Police Cabin Installed, Security Still Awaiting Staff

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वल्लभनगर आगारात पोलिसांसाठी सुरक्षा केबिन उभारण्यात आली. पण, अजून पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे केबिन आली, पोलिस कधी येणार, असा प्रश्‍न प्रवासी विचारत आहेत. आगाराच्या सुरक्षेबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त दिले होते.

