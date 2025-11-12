पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : पिंपरीत तरुणाला सळईने मारहाण; दोघांवर गुन्हा दाखल!

Youth Assault : रावेत गावठाण परिसरात कचरा घेण्यासाठी थांबलेल्या तरुणावर अचानक लाथाबुक्क्यांनी व सळईने हल्ला, स्थानिक परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी व सळईने बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना रावेत येथे घडली. अमोल अशोक कांबळे (वय २८) आणि अमित बापू कांबळे (वय २९, दोघेही रा. आनंदनगर झोपडपट्टी, चिंचवड स्टेशन) अशी गुन्‍हा दाखल झालेल्‍या आरोपींची नावे आहेत. तर शुभम विकास चव्‍हाण (रा. थरमॅक्स चौक, चिंचवड) असे या घटनेत जखमी झालेल्‍या तरुणाचे नाव असून या प्रकरणी त्‍यांनी रावेत पोलिस ठाण्‍यात फिर्याद दिली आहे.

