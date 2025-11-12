Pimpri Crime : पिंपरीत तरुणाला सळईने मारहाण; दोघांवर गुन्हा दाखल!

पिंपरी : तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी व सळईने बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना रावेत येथे घडली. अमोल अशोक कांबळे (वय २८) आणि अमित बापू कांबळे (वय २९, दोघेही रा. आनंदनगर झोपडपट्टी, चिंचवड स्टेशन) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर शुभम विकास चव्हाण (रा. थरमॅक्स चौक, चिंचवड) असे या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून या प्रकरणी त्यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .मारहाणप्रकरणी तिघांवर गुन्हा.फिर्यादी हे कचरा घेण्यासाठी रावेत गावठाण येथे थांबले होते. त्यावेळी तिथे आलेल्या आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तर आरोपी अमित कांबळे याने सळईने फिर्यादीच्या डोक्यात फटका मारून जखमी केले. पिंपरी-चिंचवडसह आसपासच्या भागात वाढती गुन्हेगारी नागरिकांसाठी मोठा धोका बनली आहे. या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षा निर्माण झाली असून स्थानिक प्रशासनाची निष्क्रियता देखील त्रासदायक ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.