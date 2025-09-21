Wakad: पथारी व्यावसायिक मालामाल; मात्र पादचाऱ्यांचे हाल, वाकड फाट्यावरील चित्र, पदपथांसह मुख्य रस्त्यावर कब्जा; अतिक्रमणांत वाढ

वाकड : ‘थेरगावमधील डांगे चौकातील दत्त मंदिर रस्त्याकडे जाणाऱ्या वाकड फाट्यावर पथारी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण करून पदपथांसह मुख्य रस्त्यावर कब्जा केला आहे. हे व्यावसायिक दिवसागणिक मालामाल होत असताना करदात्या रहिवाशांना दैनंदिन जीवनात हाल सहन करावे लागत आहेत. पदपथावर व्यावसायिक बसत असल्याने मला रस्त्यावरून चालावे लागते. माझा कधीही अपघात होऊ शकतो,’ अशी धक्कादायक व्यथा ज्येष्ठ नागरिक व्यक्त करत आहेत..वाकड फाटा प्रचंड वर्दळीचा चौक आहे. रोज हजारो वाहने आणि पादचारी तेथून येत-जात असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या परिसरातील पदपथांवर पथारी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे..फळे, भाज्या, चहा-नाश्ता, कपडे आणि इतर छोट्या-मोठ्या वस्तू विकणारे हे व्यावसायिक पदपथाचा मोठा भाग व्यापून बसले आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी चालण्याची जागा उरलेली नाही. या अतिक्रमणांचा सर्वाधिक फटका महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसत आहे. पदपथ अडकले असल्याने त्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. तेथे वाहने वेगाने धावत असतात..आम्ही कर भरतो, तरीही...महापालिका अतिक्रमण विभाग, पोलिसांचेही समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे परिसरातील त्रस्त रहिवासी त्यातून सुटका करण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही नियमित कर भरतो; पण पदपथ वापरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आम्हाला धोकादायकपणे रस्त्यावरून चालावे लागते, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे..काय आहे समस्या ?पथारी व्यावसयिकांचे वाढते अतिक्रमणरिक्षाथांबे, बेकायदा पार्किंग, बेशिस्तपणे वाहने उभीदररोज वाहतूक कोंडी, चालक त्रस्तरहिवाशांना पदपथावरून चालणे कठीणतळीरामांचा दिवसभर वावर, टोळक्याने धांगडधिंगामहिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये असुरक्षेची भावना.Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांचे प्रशासन केवळ लष्करी ताकदीवर उभे नव्हते. तर स्वराज्याचा पाया प्रजेच्या विश्वासावर उभा होता.महिला असुरक्षितमहिलांसाठी ही परिस्थिती आणखी असुरक्षित झाली आहे. संध्याकाळी आणि रात्रीच्यावेळी पदपथावर गर्दी असल्याने चोरटे आणि असामाजिक तत्वांचा धोका वाढला आहे. महिलांना एकटे चालणे कठीण झाले आहे. व्यावसायिकांच्या गर्दीतून जाताना धक्काबुक्की होते आणि सुरक्षित वाटत नाही, असे एका महिलेने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.