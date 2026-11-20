वाकड : भूमकर वस्तीमध्ये २६ वर्षांपासून महापालिकेची कै. आबाजी रामभाऊ भूमकर शाळा आहे. मात्र, ही शाळा स्थलांतरित करण्याच्या हालचालींमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. खासगी बांधकाम प्रकल्पाला रस्त्याचे तब्बल एक ते दीड किलोमीटरचे ‘फ्रंटेज’ उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळेला अडगळीत घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. .या शाळेत सुमारे बाराशे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रस्तावित जागा महापारेषणच्या अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहिन्यांखाली आहे. त्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. शाळा आणि क्रीडांगणासाठी सुमारे तीन एकर जागा आरक्षित आहे. या जागेला लागूनच एका बांधकाम व्यावसायिकाचा सुमारे १६ एकरांचा भूखंड आहे. त्यांच्या बांधकामास शाळा अडथळा ठरत असल्याने ती एका कोपऱ्यात हलवून रस्त्यालगतची जागा व्यावसायिक वापरासाठी मोकळी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे..व्यावसायिकाचे कार्यालय सुरूशाळा स्थलांतराबाबत अधिकृत निर्णय किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षित जागेत खासगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयाचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यासाठी भूखंडाच्या कडेने महापारेषणचे मोठे विद्युत खांब वळविले आहेत. आता शाळेचे स्थलांतर करून उर्वरीत जागाही व्यावसायिक प्रकल्पासाठी अनुकूल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयी, सुरक्षितता आणि शैक्षणिक हितापेक्षा खासगी बांधकाम प्रकल्पाच्या सोयीला प्राधान्य दिले जात आहे का ?, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. याबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक ललित खोब्रागडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत..भूमकर कुटुंब अनभिज्ञशाळेसाठी भूमकर कुटुंबाने साडेसहा गुंठे जमीन महापालिकेला विनामोबदला दिली होती. सर्वसामान्य मुलांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उदात्त हेतूने दिलेल्या जमिनीवर गेल्या २६ वर्षांत हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य घडले. मात्र, ज्या कुटुंबाच्या दातृत्वातून शाळा उभी राहिली, त्यांनाच विश्वासात न घेता शाळेच्या स्थलांतराच्या हालचाली सुरू असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.केवळ बांधकाम व्यावसायिकाच्या दबावाला बळी पडून महापालिका प्रशासन चुकीचा निर्णय घेत आहे. त्यामुळे हजारो गरजू विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. आरक्षण स्थलांतराबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नसतानाही शाळेच्या जागेतच बांधकाम व्यावसायिकाकडून सॅम्पल फ्लॅट व कार्यालयाचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. हे कसे काय शक्य आहे ?- मोहन भूमकर, शाळेसाठी जमीन देणारे शेतकरी, वाकड.शाळा स्थलांतरित झाल्यास...विद्यार्थ्यांना सध्याच्या ठिकाणापासून सुमारे एक किलोमीटर अधिक अंतराचा वळसा मारावा लागणारआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शाळा महत्त्वाचा आधारप्रस्तावित जागा अतिउच्च दाब वीजवाहिन्यांखाली असल्याने सुरक्षेबाबत पालकांच्या मनात चिंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.