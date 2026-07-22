आता २४ तास अधिकृत माहिती! सर्वेक्षण झालं का? AI सांगणार उत्तर; नवी डिजिटल सुविधा काय?

माझ्या घराचं सर्वेक्षण झालं आहे का? प्रकल्पामध्ये मी पात्र आहे का? माझ्या हक्काचं नवं घर मला कधी मिळणार? असे अनेक प्रश्न आजही धारावीतील बहुतांशी स्थानिकांना पडलेले आहेत. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम एकीकडे वेगाने पुढे सरकत असताना, दुसरीकडे मात्र स्थानिकांच्या मनात अनेक प्रश्न आणि शंका कायम आहेत..या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी धारावीकरांना त्यांचे शेजारी, परिसरात सुरू असलेल्या चर्चा किंवा इतर अनधिकृत माहितीवर अवलंबून रहावे लागत होते. माहिती अधिकृत नसल्याने अनेकदा अफवा आणि गैरसमज पसरवले जात होते. मात्र,आता 'धारावी दीदी'च्या मदतीने, पुनर्विकासाविषयी कोणतीही अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती धारावीकरांना सहजरित्या उपलब्ध होणार आहे.'धारावी दीदी' हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित डिजिटल सहकारी दररोज 24 तास स्थानिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी उपलब्ध असेल. .धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची (डीआरपी) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) चे नुकतेच 'अदाणी नवभारत प्रायव्हेट लिमिटेड' (एएनडीपीएल) असे नामांतर करण्यात आले. यानंतर, धारावीतील रहिवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्वरित 'धारावी दीदी' ही सेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.'धारावी दीदी'च्या सहाय्याने, घराचे सर्वेक्षण, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज यांसह पुनर्विकास प्रकल्पाविषयीची संपूर्ण माहिती स्थानिकांना सहजतेने मिळवता येईल..शरद पवार पंतप्रधान मोदींना का भेटले? अखेर कारण आलं समोर; दोन पानी पत्रात नेमकं काय लिहिलंय? .हा उपक्रम म्हणजे एएनडीपीएल आणि स्थानिकांमधील सुसंवादाचे प्रतीक आहे. जनतेशी थेट संपर्क साधतानाच, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून, अधिकृत माहिती पारदर्शक पद्धतीने, सुभलतेने स्थानिकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे. ही सेवा 24 तास उपलब्ध असल्याने, कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेची वाट न पाहता नागरिकांना कधीही अपेक्षित माहिती मिळवता येईल..व्हॉईस कॉल, व्हिडिओ कॉल आणि व्हॉट्सअप करून, धारावीकरांना 'धारावी दीदी'सोबत संवाद साधता येईल. सध्या ही सेवा हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असून, येत्या काही महिन्यांत त्यात तमिळ, तेलगू आणि गुजराती भाषेचा समावेश करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त भाषांचा समावेश करून 'मिनी इंडिया'च्या बहुभाषिक संस्कृतींचा सन्मान या सेवेतून करण्यात येणार आहे. ."सर्वेक्षण, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज किंवा पुनर्विकास प्रकल्पातील ताज्या घडामोडी यांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी 'धारावी दीदी' 24 तास उपलब्ध आहे.अतिशय सोप्या आणि स्पष्ट शब्दांत ती रहिवाशांसोबत संवाद साधेल. सध्या आमच्या वतीने धारावीत सुरू असलेल्या, माहिती, शिक्षण आणि संवाद (आयईसी) उपक्रमांमध्ये आता 'धारावी दीदी'ची भर पडली आहे. यातून, प्रकल्पासबंधी अधिकृत आणि योग्य माहिती प्रत्येक धारावीकराला सहजनेते उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हेतू आहे" अशी प्रतिक्रिया एएनडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..डिजिटल माध्यमांचा फारसा वापर न करणाऱ्या नागरिकांना देखील सुलभतेने वापरता येईल, अशा पद्धतीने 'धारावी दीदी' सेवा विकसित करण्यात आली आहे. अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध झाल्याने, रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या प्रत्येक टप्प्याची सविस्तर माहिती मिळू शकेल आणि त्यांना आत्मविश्वासाने निर्णय घेता येतील. "धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला अधिकृत आणि योग्य माहिती मिळावी, हा आमचा उदेश आहे. पारदर्शक पद्धतीने अचूक माहिती देऊन रहिवाशांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी रहिवाशांना सहकार्य करणे, यासाठी धारावी दीदी ही सेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे" अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली..ज्याप्रमाणे, मोठी बहीण प्रत्येकाला संयमाने ऐकून घेते, समजावून सांगते आणि योग्य मार्गदर्शन करते, त्याच रीतीने, या डिजिटल सेवेतून रहिवाशांचे म्हणणे संयमाने ऐकून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. म्हणूनच 'धारावी दीदी' हे समर्पक नाव या सेवेला देण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकासाच्या पुढच्या टप्प्यांत, 'धारावी दीदी' उपक्रमात नवी माहिती आणि नव्या सेवांचा समावेश करण्यात येईल. जगातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीचा कायापालट करताना, स्थानिकांना वेळोवेळी पारदर्शक पद्धतीने अधिकृत माहिती पोहोचविणारी 'धारावी दीदी' स्थानिकांसाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक ठरू शकेल. .Donald Trump Tariff: ट्रम्प यांचा नवा ‘टॅरिफ बॉम्ब’! जेनेरिक औषधांवर २०० टक्के टॅरिफ; भारतावर मोठा परिणाम?.धारावी दीदी रहिवाशांना नेमकी कशी मदत करेल?थेट प्रकल्पाच्या अधिकृत प्राधिकरणाकडून योग्य (पडताळणी केलेली) माहिती मिळेल. ही सेवा आठवड्याच्या सातही दिवस 24 तास उपलब्ध असेल. हिंदी, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये संवाद साधता येईल. तमिळ, तेलगू आणि गुजराती भाषांचाही लवकरच समावेश करण्यात येईल. व्हॉईस कॉल, व्हिडिओ कॉल आणि व्हॉट्सअपद्वारे संवाद साधता येईल. प्रकल्पाविषयीचे गैरसमज आणि अफवांचे खंडन करण्यासाठी योग्य माहिती उपलब्ध होईल..वापरण्यास सुलभ, डिजिटली साक्षर नसलेल्या नागरिकांनाही सहज वापरता येईल. पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रत्येक टप्प्याबाबत अधिकृत अद्ययावत माहिती स्थानिकांना मिळेल. ANDPL च्या वेबसाइटवर धारावी दीदीशी संपर्क साधा: व्हिडीओ कॉल: https://bit.ly/DharaviDidi. व्हॉईस कॉल/ व्हॉट्सअप: +91-8071579787 क्यूआर कोड स्कॅन करूनही 'धारावी दीदी' सोबत संवाद साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.