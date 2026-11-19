PINKFONG Songs for Children - YouTube: युट्यूबवर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ इतके लोकप्रिय होतात की, त्यांना मिलियनच्यावर व्ह्यूज जातात. दरम्यान अशातच युट्यूबवरील सर्वात लोकप्रिय झालेल्या व्हिडिओबद्दल जाणून घेऊया. युट्यूबवर असा एक व्हिडिओ आहे ज्याने तब्बल ७.०४ अब्ज म्हणजेच ७०४ कोटी व्ह्यूजचा टप्पा गाठलाय. याआधीचा विक्रम करणाऱ्या लुईस फोन्सीच्या 'डेस्पासितो' या गाण्यालाही 'या' गाण्यानं मागे टाकलं आहे. कोणतं आहे गाणं जाणून घेऊया....युट्यूबवर प्रसिद्ध असलेलं गाणं 'बेबी शार्क' हे आहे. लहान मुलांपासून ते मोठ्यापर्यंत प्रत्येकालाच या गाण्यानं वेड लावलं आहे. खरंतर हे 'बेबी शार्क' गाणं लहान मुलांसाठी तयार करण्यात आलेलं मजेशीर गाणं होतं. या गाण्यात शार्कच्या कुटुंबाची ओळख करून दिली जाते. तसंच या गाण्याची टोन, डू डू डू डू असा ठेका धरायला लावणारी धून यामुळे गाणं अधिकच भावतं. तसंच या गाण्यातील मजेशीर डान्स स्पेप्स सुद्धा लहान मुलांना आकर्षित करतात. .त्यानंतर जून २०१६ मध्ये पिंकफॉन्गने 'बेबी शार्क डान्स' नावाचा आणखी एक व्हिडीओ प्रदर्शित केला. यामध्ये दोन लहान मुलं या गाण्यावर डान्स करताना दिसतात. या व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर #BabySharkChallenge हा ट्रेंड सुरू झाला. त्यानंतर लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत, सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांनी या गाण्यावर डान्स केला. .दरम्यान या 'बेबी शार्क' या गाण्यानं व्ह्यूजमधून सुमारे ५२ लाख डॉलर म्हणजेच 'सुमारे ४८.५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. एका साध्या बालगीतानं जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळवत एक मोठा विक्रम केलाय. .मालिकेत सावत्र आई-मुलगी, पण खऱ्या आयुष्यात बेस्ट फ्रेंड्स! 'कमळी' फेम गौरी-अनिकाचा भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.