‘3 इडियट्स 2’मध्ये चौथा इडियट दिसणार? चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला, कोण आहे ती व्यक्ती?

Fourth Character to Change the Storyline in 3 Idiots 2: भारतीय चित्रपटसृष्टीत २००९ मध्ये आलेल्या '३ इडियट्स' या 'या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनावर अशी काही जादू केली, जी आजही तितकीच कायम आहे. आमिर खान, शर्मन जोशी आणि आर. माधवन यांनी साकारलेल्या रँचो, राजू आणि फरहानच्या भूमिका आजही तितक्याच लोकप्रिय आहेत. करिना कपूर, मोना सिंग, ओमी वैद्य आणि बोमन इराणी यांची पात्रेही प्रेक्षकांना आजही तितकीच गमतीशीर वाटतात. .आता हीच जादू कायम ठेवत प्रेक्षकांच्या मनावर पुन्हा अधिराज्य गाजविण्याकरिता '३ इडियट्स'चा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याच्या बातमीने सर्वत्र उत्सुकतेची लाट पसरली आहे; मात्र या नव्या भागात एक मोठा द्विस्ट असणार असल्याचं आता उघड झालं आहे. या चित्रपटात तीनच्या ऐवजी आता चौथ्या व्यक्तीचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. .या नव्या पात्राची भूमिका कोण साकारणार, याची शोथ प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आमिर खान, शर्मन जोशी, आर. माधवन आणि करिना कपूर आपल्या भूमिका पुन्हा साकारणार असल्याचं सांगितलं जातं; मात्र या चौथ्या भूमिकेसाठी कोणाची निवड होईल, हे पात्र नेमकं कोण असणार आणि मूळ कथेशी याचा संबंध कसा विणला जाईल, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. .या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची बुरा पुन्हा एकदा राजकुमार हिराणी सांभाळणार असल्याचंही स्पष्ट झाले आहे. हा सिनेमा कधी प्रदर्शित होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. परंतु तत्पुर्वी चाहत्यांना आता या नव्या सिनेमाची आणि चौथा व्यक्ती कोण असेल याची उत्सुकता लागली आहे. .Nora Fatehi Accident: अभिनेत्री नोरा फतेहीचा अपघात, डोक्याला दुखापत; मद्यधुंद कार चालकाने दिली धडक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.