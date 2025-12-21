Premier

‘3 इडियट्स 2’मध्ये चौथा इडियट दिसणार? चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला, कोण आहे ती व्यक्ती?

3 Idiots Sequel With New Surprise : २००९ साली प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या ‘3 इडियट्स’चा दुसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आमिर खान, शर्मन जोशी, आर. माधवन आणि करिना कपूर पुन्हा एकदा आपल्या लोकप्रिय भूमिकांमध्ये दिसणार आहे.
3 Idiots Sequel With New Surpris

3 Idiots Sequel With New Surpris

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Fourth Character to Change the Storyline in 3 Idiots 2: भारतीय चित्रपटसृष्टीत २००९ मध्ये आलेल्या '३ इडियट्स' या 'या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनावर अशी काही जादू केली, जी आजही तितकीच कायम आहे. आमिर खान, शर्मन जोशी आणि आर. माधवन यांनी साकारलेल्या रँचो, राजू आणि फरहानच्या भूमिका आजही तितक्याच लोकप्रिय आहेत. करिना कपूर, मोना सिंग, ओमी वैद्य आणि बोमन इराणी यांची पात्रेही प्रेक्षकांना आजही तितकीच गमतीशीर वाटतात.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
Actor
r madhavan
aamir khan
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com