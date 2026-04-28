तब्बल १७ वर्षानंतर ३ इडियट्सचा सिक्वेल येणार, आमिर खाननं दिली माहिती, कथेबद्दल म्हणाला...

WHAT IS THE STORY OF 3 IDIOTS SEQUEL: बॉलिवूडमध्ये असे काही सिनेमे आहेत ते अनेक वर्ष होऊनही तितक्याच आवडीनं पाहिले जातात. काही सिनेमाचा दुसरा भाग यावा अशी चाहत्यांची प्रचंड इच्छा असते. दरम्यान अशातच आता काही दिवसापूर्वी आमिर खानच्या ३ इडियट्स सिनेमाच्या सिक्वेलबाबत चर्चा सुरु आहे. याबाबत आमिर खाननं प्रतिक्रिया दिली आहे. चाहते गेल्या अनेक वर्षापासून या सिनेमाच्या सिक्वलची वाट पाहत होते..2009 मध्ये 3 इडियट्स हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. आता त्याचा सिक्वेल लवकरच भेटीला येणार आहे. आमिर खाननं याबाबत माहिती दिली असून सिनेमाच्या कलाकरांबरोबच कथेबाबत त्यानं सांगितलं आहे. त्यामुळे ३ इडियट्स सिनेमा येणार याबाबत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तसंच हा सिनेमा करण्यासाठी खूप उत्सुक असल्याचं तो म्हणाला..टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार एका मुलाखतीत बोलताना आमिर म्हणाला की, 'सध्या ३ इडियट्सच्या सिक्वलचं काम सुरु आहे. याची कथा खुपच छान आहे. तसंच संहितेवर सुद्धा थोडे काम बाकी आहे. याची कथा सुद्धा मागच्या वेळीप्रमाणे उत्तम आहे. पहिल्या भागाप्रमाणे या सुद्धा भागात विनोद, कथा अतिशय उत्तम आहे. हा सिनेमा १० वर्षानंतरच्या काळावर आधारित असणार आहे. '.पुढे बोलताना आमिर हे ही सांगितलं की, 'या सिनेमावर लवकरात लवकर काम सुरु करण्यात येणार आहे. अभिजात जोशी, राजू हिराणी यांनी या सिक्वलची कथा लिहली आहे. त्यामुळे माझ्यासह सगळे या सिनेमासाठी उत्सुक आहेत.' तसंच या सिनेमात आमिर खानसह आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर हे मुख्य कलाकार असणार आहे. त्यामुळे हा ग्रुप पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे.