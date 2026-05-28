‘८ वाजून १३ मिनिटे’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित; सुनील बर्वे–ऐश्वर्या नारकर यांची दमदार केमिस्ट्री चर्चेत!

आयुष्यात काही क्षण असे असतात, जे सगळंच बदलून टाकता… पण जर त्या एका क्षणासोबत मृत्यूची चाहूल जोडली गेली, तर? अशाच रहस्य, भावना आणि अनपेक्षित घटनांनी भरलेल्या '८ वाजून १३ मिनिटे' या आगामी मराठी वेब सिरीजचा थरारक ट्रेलर आज, २५ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित करण्यात आला आहे. अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवरील ही बहुचर्चित ओरिजिनल वेब सिरीज येत्या २९ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..ट्रेलरमध्ये एका साध्या आणि प्रामाणिक माणसाच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे निर्माण झालेला तणाव, नात्यांमध्ये होणारे बदल आणि वाढत जाणारे रहस्य प्रभावीपणे दाखवले आहे. प्रत्येक दृश्यात सस्पेन्ससोबत भावनिक बाजूही जाणवते. त्यामुळे ही सिरीज फक्त रहस्यकथा नसून मानवी भावनांचा वेध घेणारी ठरते..सौभाग्यवती सरपंच', 'आयपीसी', 'राख' आणि 'खोताची वाडी' यांसारख्या वेगळ्या धाटणीच्या ओरिजिनल्सनंतर 'अल्ट्रा झकास' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी अनोखा आणि दर्जेदार कंटेंट घेऊन येत आहे. '८ वाजून १३ मिनिटे' या वेब सिरीजमध्ये पहिल्यांदाच सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर ही लोकप्रिय जोडी एकत्र झळकणार असून, त्यांच्या अभिनयाची झलक ट्रेलरमध्ये विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. .दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या वेब सिरीजमध्ये शरद पोंक्षे, उदय सबनीस, संजीव जोटांगिया आणि विनीत शर्मा हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. रहस्य आणि भावनिक नाट्य यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवेल, असा विश्वास निर्मात्यांनी व्यक्त केला आहे.'८ वाजून १३ मिनिटे' ही वेब सिरीज येत्या २९ मे २०२६ रोजी 'अल्ट्रा झकास' मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे.