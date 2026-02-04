'शाळा' सिनेमाचा हिरो आहे 'आई कुठे काय करते'मधल्या ईशाचा होणारा नवरा; फोटो पाहून चाहते अवाक

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये लगीन सराई सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यात अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले तर काहींनी साखरपुडा करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. तर काहींनी आमचं ठरलंय असे फोटो शेअर करत चाहत्यांना कोड्यात टाकलं. दोन दिवसापूर्वीच 'आई कुठे काय करते' मधून घरातघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा गोरे म्हणजेच मालिकेतील ईशा हिने आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. तिने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबत काही फोटो शेअर केले. तिची गुड न्यूज ऐकून सगळ्यांनीच तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. आता तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा पाहून नेटकरी शॉक झालेत. .अपूर्वा लवकरच लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहे. मात्र तिने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा गुपित ठेवला होता. हा मुलगा कोण आहे असा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला. हा व्यक्ती अभिनेताच आहे अशीही माहिती समोर आली होती. आता अखेर अपूर्वाने त्याचा चेहरा दाखवला आहे आणि त्याला पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसलाय. अपूर्वाचा होणारा नवरा हा लोकप्रिय अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक आहे. 'शाळा' सिनेमा गाजवणारा अंशुमन जोशी याच्यासोबत अपूर्वा लग्नबंधनात अडकणार आहे. आता मोठ्या अंशुमनला पाहून चाहते चकीत झालेत. त्याची शाळा सिनेमातील भूमिका प्रचंड गाजली होती..अपूर्वाने ईशा बनून प्रेक्षकांमध्ये ओळख निर्माण केलेली. तिने 'आमचं ठरलंय' असं सांगत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलेली. त्यानंतर तिने त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे फोटो शेअर केलेत. 'आनंदघन येई घरा' असं लिहीत तिने आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याचा तिने गोरेंचा जावई म्हणून उल्लेख केला आहे. .मला काहीच फरक पडत नाही... राधा पाटीलला गौतमीचं सडेतोड उत्तर; म्हणाली, 'मी उत्तर देण्याआधीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.