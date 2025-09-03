'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्री पुन्हा स्टार प्रवाहवर दिसणार, 'या' मालिकेत साकारणार महत्त्वाची भूमिका

1 ‘आई कुठे काय करते’ फेम अनघा म्हणजेच अश्विनी महांगडे स्टार प्रवाहवर पुनरागमन करतेय.2 ती ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या मालिकेत ‘माया’च्या भूमिकेत दिसणार आहे.3 तिचा नवा लुक आणि एन्ट्रीमुळे चाहते प्रचंड उत्सुक झाले आहेत..स्टार प्रवाहवरील चर्चेत असलेली 'आई कुठे काय करते' या मालिकेनं 30 नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. पाच वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाली होती. मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या घराचा एक भाग झाले होते. अशातच 'आई कुठे काय करते' मालिकेतील अरुंधती, संजना, अभी, अनघा, ईशा, संजना यांनी प्रेक्षकांना मनात आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. .दरम्यान आता 'आई कुठे काय करते' मालिकेतील अनघाची भूमिका साकारनारी अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने स्टार प्रवाह मालिकेत पुन्हा पुनरागमन केलय. 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेत तिने प्रेक्षकांना पुन्हा पहायला मिळणार आहे. या मालिकेत रेश्मा शिंदे आणि सुमीत पुसाळकर यांची मुख्य भूमिका आहे. तर तर अश्विनीची या मालिकेत एक वेगळी भूमिका प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .मालिकेत जानकी आणि तिच्या आईची भेट होऊ नये यासाठी ऐश्वर्या प्रयत्न करत असते. त्यातच आता जानकीच्या आईला धीर देण्यासाठी मुलीच्या भूमिकेत आश्विनी पहायला मिळणार आहे. 2 सप्टेंबरपासून तिची घरोघरी मालितीच्या चुली या मालिकेत एन्ट्री झाली आहे. तिच्या एन्ट्रीमुळे तिच्या चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. . मालिकेत अश्विनीच्या पात्राचं नाव 'माया' हे आहे. या मालिकेतील मायाच्या पात्राचे काही फोटो तिने तिच्या इन्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. लांब वेणी, पंजाबी ड्रेस आणि चष्मा असा तिचा लुक चाहत्यांना प्रचंड भावला आहे. यावेळी मायाचे फोटो पोस्ट करत तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आजपासून पहायला विसरु नका... घरोघरी मातीच्या चुली... संध्याकाळी 7.30 वाजता.. आपल्या स्टार प्रवाहवर' तसंच पुढे तिने #मी माया असं हॅशटॅग सुद्धा दिलं आहे. .FAQs.अश्विनी महांगडे कोणत्या मालिकेत पुनरागमन करतेय?ती ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या मालिकेत पुनरागमन करतेय..‘आई कुठे काय करते’ मध्ये तिने कोणती भूमिका केली होती? तिने अनघा ही भूमिका केली होती..या नवीन मालिकेत तिच्या पात्राचं नाव काय आहे?तिच्या पात्राचं नाव ‘माया’ आहे.. या मालिकेत अजून कोण मुख्य भूमिका करत आहेत?रेश्मा शिंदे आणि सुमीत पुसाळकर मुख्य भूमिकेत आहेत..'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत येणार तेजश्रीच्या चार सासू, 'होणार सुन मी या घरची'ची टीम येतीय स्वानंदीला भेटायला.. व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.