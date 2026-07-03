'होय, मी लग्न करतोय' मुलासमोर तिसऱ्या लग्नाची घोषणा केल्यानं आमिर खान ट्रोल, नेटकरी म्हणाले...'यांच्याकडे सूनाऐवजी सासू...'

AAMIR KHAN GAURI SPRATT WEDDING: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान सध्या चर्चेत आहे. तो तिसऱ्यांदा गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत लग्नबंधनात अडकत आहे. वयाच्या ६१ व्या वर्षी आमिर लग्न करत असल्यानं नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलय. परंतु तो याकडे दुर्लक्ष करत एन्जॉय करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच आमिर खाननं माध्यमांसमोर त्याच्या लग्नाबाबत अपडेट्स दिले आहेत. .राजकुमार हिरानींच्या 'प्रीतम अँड पेट्रो' सीरिजच्या स्क्रीनिंगला आमिर खानने हजेरी लावली होती. यावेळी आमिरने माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्याला त्याच्या लग्नाबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर तो म्हणाला की, 'हो माझं ५ जुलै रोजी लग्न होणार आहे. आम्ही घरच्या घरी साध्या पद्धतीनं लग्न करणार आहोत. सेलिब्रेशन सुद्धा घरीच होणार आहे. तसंच आम्हाला तुम्हा सगळ्यांचे आशिर्वाद हवे आहेत.'.परंतु जेव्हा आमिर मीडियासोबत संवाद साधत होता. त्यावेळी त्याचा मोठा मुलगा जुनैद खान सुद्धा त्याच्यासोबत होता. मुलासमोर आपल्या तिसऱ्या लग्नाविषयी बोलण्याने नेटकरी आमिरला चांगलंच ट्रोल करताय. '३० वर्षाच्या मुलासमोर लग्नाची घोषणा करतोय, पुढच्या पिठीसमोर असं उदाहरण ठेवणार का?' असं म्हणत त्याला ट्रोल केलय. .एका नेटकऱ्याने कमेंट करत लिहलं की, 'आमिर खरं आयुष्य एन्जॉय करतोय.' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'सून यायच्या ऐवजी यांच्या घरात नवीन सासू येताय. ' तुझा लग्न प्रवास कधी संपणार? असा सवाल देखील नेटकरी विचारताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर आमिर खानचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..अख्खं गाव क्षणात जमिनीत गडप झालं... माळीणच्या काळ्या रात्रीची सत्यकथा आता सिनेमातून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.