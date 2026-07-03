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'होय, मी लग्न करतोय' मुलासमोर तिसऱ्या लग्नाची घोषणा केल्यानं आमिर खान ट्रोल, नेटकरी म्हणाले...'यांच्याकडे सूनाऐवजी सासू...'

AAMIR KHAN THIRD MARRIAGE ANNOUNCEMENT: बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने गौरी स्प्रॅटसोबत ५ जुलै रोजी साध्या पद्धतीने लग्न करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्याने ही माहिती दिली.
AAMIR KHAN

AAMIR KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AAMIR KHAN GAURI SPRATT WEDDING: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान सध्या चर्चेत आहे. तो तिसऱ्यांदा गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत लग्नबंधनात अडकत आहे. वयाच्या ६१ व्या वर्षी आमिर लग्न करत असल्यानं नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलय. परंतु तो याकडे दुर्लक्ष करत एन्जॉय करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच आमिर खाननं माध्यमांसमोर त्याच्या लग्नाबाबत अपडेट्स दिले आहेत.

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