3 Idiots Sequel

3 Idiots Sequel

esakal

Premier

‘3 इडियट्स 2’ येणार? रॅंचो–राजू–फरहान पुन्हा म्हणणार ‘ऑल इज वेल’

3 Idiots Sequel Buzz: २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘३ इडियट्स’ आजही प्रेक्षकांच्या मनात अजरामर आहे. आता या चित्रपटाच्या सिक्वेलची चर्चा रंगत असून आमिर खान, आर. माधवन, शर्मन जोशी आणि करिना कपूर पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, अशी माहिती समोर आली आहे.
Published on

भारतीय चित्रपटसृष्टीत लोकांच्या मनात ठसा उमटवणाया '३ इडियट्स' या सिनेमातं नाव अग्रस्थानी घेतले जाते. २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रचंड मोठे यश मिळविले. आमिर खान, आर. माधवन, शर्मन जोशी आणि करिना कपूर यांच्या प्रमुख भूमिकांमुळे '3 इडियट्स'ला अल्पावधीतच लोकप्रियता दिली.

Loading content, please wait...
movie
viral
kareena kapoor
r madhavan
aamir khan
Entertainment news
Marathi News Esakal
www.esakal.com