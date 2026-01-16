दादासाहेब फाळके बायोपिकच्या चित्रीकरणाला उशीर, कथेत पुन्हा बदल

आमिर खान आणि दिग्दर्शक अराजकुमार हिरानी यांच्या महत्वाकांक्षी दादासाहेब फाळके बायोगिकबाबत पुन्हा एकदा विलंबाच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. काही काळापासून चित्रपटाच्या प्रगतीबाबत शांतता पसरली होती, आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाची पटकथा पुन्हा एकदा हाताळली जात असून, चित्रीकरण मार्च महिन्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे. .आमिर आणि राजकुमार दोघेही पटकथेबाबत अत्यंत काटेकोर आहेत. हा चित्रपट भावनिकदृष्ट्या आजच्या प्रेक्षकांशी जोडला गेला पाहिजे, यावर त्यांचे एकमत आहे. यासाठी पटकथेत विनोद आणि गांभीर्य यांचा समतोल साधण्याचे काम सुरु असून, फाळके यांचे चित्रपटसृष्टीतील योगदान योग्य प्रकारे मांडले जावे, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. .संपूर्ण लिखाण फेब्रुवारीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. धुंडिराज गोविंद फाळके म्हणजेच दादासाहेब फाळके हे भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक मानले जातात. १९१३ मधील 'राजा हरिश्चंद्र' हा भारतातील पहिला चित्रपट त्यांनी बनविला होता. त्यामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल अशा पद्धतीनं बनवण्याचा दोघांचा प्रयत्न आहे. .तरी देखील नेटकऱ्यांमध्ये या सिनेमाबाबत बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या सिनेमाला इतका उशीर होत असल्यानं नेटकऱ्यांना हा सिनेमा कधी पहायला मिळणार? असा प्रश्न पडलाय. दरम्यान या सिनेमाचं चित्रकरण हे मार्च महिन्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे..PIFF : 'थर्ड आय एशियन'वर मोहोर उमटवल्यानंतर 'गमन' आता 'पिफ'मध्ये दाखल! पाहायला मिळणार स्थलांतराचा अनोखा अनुभव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.