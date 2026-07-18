आमिर खानला बिश्नोई गँगकडून धमकी? गौरी स्प्रॅटसोबतच्या लग्नावरून टार्गेट? लव्ह जिहाद आणि संस्कृतीचा केला उल्लेख

BISHNOI GANG VIRAL POST ON AAMIR KHAN: सलमान खानला लक्ष केल्यानंतर बिश्नोई गँगने आता आमिर खानला धमकी दिलीय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत बिश्नाई गँगचा कथित सदस्य ओरझू बिश्नोई आणि टायसन बिश्नोई यांनी मिस्टर परफेक्शनिस्टला जीवे मारण्याची धमकी दिलीय. आमिर खानने गौरी स्प्रॅटसोबत तिसरं लग्न केल्यानं त्याने लव्ह जिहादला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करत त्याला धमकी देण्यात आलीय. .सध्या सोशल मीडियावर त्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट व्हायरल होत असून या पोस्टची खातरजमा अद्याप झालेली नाही. तसंच आमिर खानला इशारा देतानाची बिश्नोई टोळीचे कथित सदस्याची ऑडिओ क्लिप सुद्धा व्हायरल होत आहे. . 'आमिर खान आणि बॉलिवूडचे काही लोक भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. अशी कृत्य खपवून घेतली जाणार नाही तसंच 'आमिर खानसारखे लोक लव्ह जिहादला प्रोत्सहन देत आहे. ते ही आम्ही सहन करणार नाही. लवकरच याचे प्रत्युत्तर दिले जाईल' असं पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलय. .'आम्ही आमच्या बंधू-भगिनींना सांगतो की, अशा घाणेरड्या कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना आमच्या पद्धतीनं धडा शिकवू. जे लोक स्टारडमच्या नावानं असं काही करत आहेत, त्यांचा श्वास आम्ही कायमचा बंद करू.हे कृत्य आपल्या सनातन धर्माच्या विरोधात आहे.'.ऋषी सक्सेनाच्या प्रेमात कशी पडली ईशा केसकर? म्हणाली...'माझा जो कफर्ट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.