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आमिर खानला बिश्नोई गँगकडून धमकी? गौरी स्प्रॅटसोबतच्या लग्नावरून टार्गेट? लव्ह जिहाद आणि संस्कृतीचा केला उल्लेख

AAMIR KHAN RECEIVES ALLEGED BISHNOI GANG THREAT:बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानला बिश्नोई गँगकडून कथित जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा दावा करणारी पोस्ट आणि ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Bishnoi Gang's Alleged Threat To Aamir Khan

Bishnoi Gang's Alleged Threat To Aamir Khan

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BISHNOI GANG VIRAL POST ON AAMIR KHAN: सलमान खानला लक्ष केल्यानंतर बिश्नोई गँगने आता आमिर खानला धमकी दिलीय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत बिश्नाई गँगचा कथित सदस्य ओरझू बिश्नोई आणि टायसन बिश्नोई यांनी मिस्टर परफेक्शनिस्टला जीवे मारण्याची धमकी दिलीय. आमिर खानने गौरी स्प्रॅटसोबत तिसरं लग्न केल्यानं त्याने लव्ह जिहादला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करत त्याला धमकी देण्यात आलीय.

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