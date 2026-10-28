'नाण्याची दुसरी बाजू!' ‘आमने सामने’च्या कलाकारांना का काढलं? लीना भागवत यांनी सांगितलं कारण, Video Viral

LEENA BHAGWAT REVEALS REASON BEHIND ACTORS' EXIT: मराठी मनोरंजविश्वात 'आमने सामने' हे नाटक सध्या चर्चेत आहे. या नाटकातून रोहन गुजर आणि केतकी पालव यांना अचानक काढण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी सविस्तर व्हिडिओ शेअर करत मानधन वाढवून मागितल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. तसंच शेवटचा प्रयोग करताना नीट निरोप घेता आला नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. दरम्यान अशातच लीना भागवत यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत 'नाण्याची दुसरी बाजू' म्हणत त्यांच्या व्हिडिओला उत्तर दिलय. तसंच यावेळी त्यांनी मानधनवाढीच्या मागण्यांबाबत महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत..लीना भागवत म्हणाल्या की, 'नमस्कार, आमने सामने नाटकात काम करण्याबरोबरच निर्मात्याच्या भूमिकेत सुद्धा आम्ही आहोत. नाटकातील आमच्या सहकलाकारांनी शेअर केलेला व्हिडिओ पाहिला. त्यावरील कमेंट्स सुद्धा वाचल्या. प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर या प्रकरणाची दुसरी बाजूही लोकांसमोर मांडणं आवश्यक असल्याचं' त्यांनी म्हटलंय..लीना भागवत आणि मंगेश कदम यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलं की, 'सुरुवातीला त्यांच्यांकडून मानधनवाढीचा प्रस्ताव आला. तो अतिशय योग्य होता त्यामुळे आम्ही त्यांचं मानधन वाढवून दिलं. परंतु त्यानंतर चार ते पाच महिन्यांनी पुन्हा एकदा मानधन वाढीची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी सुद्धा आम्ही त्यांच्या अपेक्षाबद्दल विचारलं होतं. परंतु कोणतंही विशिष्ट कारण नसल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. त्यावेळीही मानधन वाढण्यात आलं.'.'परंतु दुसऱ्या मानधनाच्या वाढीनंतर वर्षभराच्या आतच पुन्हा एकदा मानधन वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला. या मागणीमुळे आम्हाला धक्का बसला. शिवाय दरवर्षी मानधन वाढ अपेक्षित असल्याचही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. '.पुढे बोलताना लिना भागवत म्हणाल्या, 'दरवर्षी मानधन वाढवून देणं आम्हाला शक्य नव्हतं. मराठी नाट्यसृष्टीत असं कोणतं नाटक आहे जिथं दरवर्षी मानधन वाढवून दिलं जातं. जातही असेल, परंतु आमच्याकडून ते शक्य नव्हतं. याच कारणामुळे त्या कलाकारांसोबत पुढे काम सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलं. तसंच यानंतर आमच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया व्हिडिओ येणार नसल्याचही त्यांनी स्पष्ट केलं..पुरस्कार सोहळ्यात समर-स्वानंदीचा जबरदस्त परफॉर्मन्स! पायाला गंभीर दुखापत असतानाही तेजश्रीचा उत्साह पाहून चाहते भारावले, video viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.