आई मुस्लिम, वडील गुजराती... एकमेकांवर प्रेम असूनही आरती सोलंकीचे आई-वडील झालेले वेगळे, हे होतं कारण

'फू बाई फू' सारख्या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांना आपलंसं करणारी, त्यांना पोट भरून हसवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री आरती सोलंकी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अनेक वर्षांच्या अंतरानंतर तिने सिनेसृष्टीत कमबॅक केलंय. तिने तिचं वजन कमी केल्यामुळे ती चर्चेत आहे. सोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका घटनेची सोशल मीडियावर चर्चा आहे. ती म्हणजे आरतीच्या आईवडिलांचा संघर्ष. लग्न केल्यानंतर काही वर्षांनी तिच्या आई वडिलांनी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यामागे भांडण हे कारण नव्हतं. .अभिजात मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत आरती म्हणाली, 'माझे वडील गुजराती होते आणि आई सोलापूरची मुस्लिम आहे. त्या काळात या दोघांनी प्रेमाखातर धर्माच्या भिंती ओलांडून 'लव्ह मॅरेज' करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. माझ्या वडिलांचं हे दुसरं लग्न होतं. वडिलांच्या घरची परिस्थिती अगदी उत्तम होती. कोट्याधीश असं ते कुटुंब होतं. पण आईसोबत लग्न केल्यानंतर प्रेमाखातर ते चाळीत राहायला आले. सगळं व्यवस्थित चाललं होतं. मी आणि बहीण लहान होतो, तेव्हा काही तरी कामासाठी ते त्यांच्या गावी, भावनगरला गेले. तेव्हा त्यांना या दुसऱ्या लग्नामुळं त्यांच्या समाजातून बेदखल करण्यात आलं होतं. त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आणि संसार त्याग केलं. त्यांनी सन्यास घेतला.' .आरती पुढे म्हणाली, 'माझ्या आई-वडिलांचं ना भांडण झालं ना घटस्फोट, धर्म या एका कारणामुळं त्यांना वेगळं व्हावं लागलं. माझ्या वडिलांचंही प्रचंड आईवर प्रेम होतं. पण धर्म आड आला..त्यामुळे त्यांनी संसार त्याग गेला. त्यांच्या निधनानंतरही आम्हाला त्यांना पाहता आलं नाही.'