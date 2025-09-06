"नागरिकांच्या जीवाची किंमत आहे का ?" टेस्ला कार घेतल्यानंतर मंत्री प्रताप सरनाईकांना अभिनेत्याचा सवाल, "एवढा पैसा कुठून आला ?"

Marathi Enterainment News : सध्या महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली रस्त्यांची दुरावस्था नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. रस्त्यातील खड्डे, ढिसाळ कारभार आणि लोकप्रतिनिधींचं सोयीस्कर दुर्लक्ष यामुळे अनेक नागिरक वैतागले आहेत. अनेक मराठी कलाकारही सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून ट्रॅफिक, रस्त्यातील खड्डे या समस्यांवर व्यक्त होत असतात. नुकतंच अभिनेता आस्ताद काळेनेही मंत्री प्रताप सरनाईकांवर त्याचा संताप व्यक्त केला. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकानी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या नातवाला टेस्ला कार विकत घेऊन दिली. सोशल मीडियावर याची बरीच चर्चा रंगली होती. यावरून आस्तादने त्यांना प्रश्न केले असून इतके पैसे तुमच्याकडे कुठून आले ? असा प्रश्न विचारला आहे. काय म्हणाला आस्ताद जाणून घेऊया. .आस्तादने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की,"त्या नातवासाठी घेतलेल्या नवीन TESLA रुपी खेळण्याची किंमत किती आहे हो काका ?आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर भरणाऱ्या तरीही खड्ड्यांमधून आमच्या कष्टाच्या पैशांतून घेतलेली वाहन चालवावी लागणाऱ्या आमच्यासारख्या नागरिकांच्या जीवाची किंमत किती आहे हो काका ?ता. क.- १ . एवढा पैसा आला कुठून काका ?२ . तुमच्या लाडक्या नातवाला ते खेळणं घोडबंदर रस्त्यावरून न्यायला सांगणं ना. बाकी लाल दिव्यांचा ताफा बरोबर न घेता." त्याने या पोस्टला "उत्तरं नसतीलच....आपण प्रश्न विचारत राहायचं....." असं कॅप्शन दिल .अनेकांनी आस्तादच्या या पोस्टवर कमेंट करत त्यांच्या निडरपणाचं कौतुक केलं. "बरोबर कार्यक्रम केलास ","साधारण / मध्यमवर्गीय लोक फक्त कर भरण्यासाठीच योग्य आहेत…","काय हो काका, एवढी चॉकलेट्स कोणासाठी...अहो माझ्या नातवंडांसाठी...कोणत्या कंपनीची चॉकलेट्स देऊ?...द्या की टेस्लाची... अहो त्यांची चॉकलेट्स नाही येत, कार येते...अहो मग द्या की एक तरी, तेवढीच त्याला शाळेत जाताना गंमत...","हीच तर शोकांतिका आहे उत्तरे मिळणार नाहीत कारण आता वॉशिंग मशीन सोबत आहे" अशा कमेंट्स अनेकांनी करत आस्तादची साथ दिली आहे. .याआधीही आस्तादने वेळोवेळी पोस्ट करत या समस्येवर आवाज उठवला आहे. पण यावर अजुनतरी शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाहीये. ."आठ महिने तिने आम्हाला भेटणं टाळलं" प्रिया मराठेच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल मैत्रीण झाली व्यक्त; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.