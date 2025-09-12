Premier

‘आतली बातमी फुटली’ चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर भेटीला

Aatli Batmi Phutali Trailer Out : मोहन आगाशे आणि रोहिणी हट्टंगडी यांची मुख्य भूमिका असलेला आतली बातमी फुटली हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला.
‘आतली बातमी फुटली’ चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर भेटीला
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. खूनाच्या सुपारीभोवती फिरणारा रहस्यमय पण विनोदी अंदाजात मांडलेला सिनेमा.

  2. विशाल पी. गांधी आणि जैनेश इजरदार दिग्दर्शित, चित्रपट १९ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार.

  3. नातेसंबंध, प्रेमाचे वेगवेगळे कंगोरे आणि धमाल कॉमेडी यांचा संगम.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com