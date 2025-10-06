सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी‘अभिजात मराठी’ ओटीटी प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Marathi Entertainment News : मराठी भाषेचं सामर्थ्य, तिचं जतन, प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशाने वेगवेगळ्या संकल्पना राबविल्या जात असताना तंत्रज्ञानाचा हात धरून मराठी ही ज्ञानार्जन आणि अर्थाजनची भाषा व्हावी या उद्देशाने सुमन एंटरटेनमेंटने ‘अभिजात मराठी’ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मची मुहूर्तमेढ रोवली. 'अभिजात मराठी' या ॲप चा लोकार्पण सोहळा नुकताच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे मराठी भाषा मंत्री श्री. उदयजी सामंत यांच्या हस्ते संपन्न झाला. .'अभिजात मराठी' सारखा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आज काळाची गरज आहे. 'अभिजात मराठी'च्या संपूर्ण टीमचं अभिंनदन करताना या ॲपमुळे मराठीच्या संवर्धनासाठी मदत होईल. मराठीतून आपल्या सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी हा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आजच्या घडीला अतिशय महत्त्वाचा आहे असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. .मनोरंजन, राजकीय आणि सामाजिक विषयांबरोबरच मराठी साहित्य आणि संस्कृती सर्वदूर पोहोचवणं हा 'अभिजात मराठी' चा उद्देश आहे. असंख्य चांगल्या गोष्टी प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम करणाऱ्या ‘अभिजात मराठी’ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे आणि ॲपचे कौतुक मंत्री श्री. उदयजी सामंत यांनीही केले..या ॲपची निर्मिती करण्यामागचा एकमेव हेतू म्हणजे आपली मराठी भाषा आणि संस्कृती टिकवणं आहे. अभिजात मराठी या ॲपवर मराठी सिनेमा, नॉन फिक्शन शो, वेबसिरीज,आंतरराष्ट्रीय डब काँटेंट आदी मनोरंजनाची मेजवानी पाहायला मिळेल. हा ॲप फ्री असून कोणीही सहजरित्या डाऊनलोड करू शकतो. .येत्या ९ तारखेपासून या ॲपवर चित्रपटांचा आस्वाद प्रेक्षकांना घेता येणार आहे. सध्या अनेक मराठी कलाकृतींना प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कमी प्राधान्य दिलं जातं. ‘अभिजात मराठी’ हे त्यावर एक सशक्त आणि हक्काचं उत्तर ठरणार आहे..फक्त सिंधुताई माझी माईच नाही तर या निर्मिती संस्थांमध्येही गैरव्यवहार ! पारू फेम अभिनेत्याने नावंच जाहीर केली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.