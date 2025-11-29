Premier

आईच्या मायेला पर्याय तंत्रज्ञान ? उत्तर सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज; काजोल आणि तनुजाची उपस्थिती

Uttar Movie Trailer Release : अभिनेत्री रेणुका शहाणे आणि अभिनेता अभिनय बेर्डे यांची मुख्य भूमिका असलेल्या उत्तर सिनेमाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
esakal

kimaya narayan
अभिनेत्री काजोल म्हणाल्या, ‘’ मला ट्रेलर खूप आवडला. आई आणि मुलाच्या सुंदर नात्यावर आधारित हा चित्रपट असला तरी त्याला आजच्या काळातील तंत्रज्ञानाचीही जोड आहे. तंत्रज्ञानाचा नात्यावर कसा परिणाम होतो, याचे भावनिक चित्रण यात दिसतेय. खूप छान विषय यात हाताळण्यात आला आहे. मी आईसोबत लवकरात लवकर हा चित्रपट पाहाणार आहे.’’Marathi Entertainment News : सध्या 'आईला माहीत असतं!' या वाक्याने आणि 'हो आई!' या गाण्याने सगळीकडे चर्चेत असलेल्या 'उत्तर' या सिनेमाचा अप्रतिम ट्रेलर लॉन्च सोहळा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा आणि काजोल या मायलेकींच्या उपस्थितीत नुकताच पार पडला आणि सिनेमाबद्दलच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या. आई आणि मुलाच्या नात्याची आजच्या काळातील गोष्ट सांगणाऱ्या या चित्रपटाच्या ट्रेलर प्रदर्शनाच्या प्रसंगी काजोल आणि तनुजा यांनी प्रेक्षकांना 'आईसोबत' किंवा 'आईसाठी' हा सिनेमा पाहण्याचं प्रेमळ आवाहन सुद्धा केलं.

